Bracketologia: Alabama retorna ao primeiro lugar no torneio da NCAA de 2025 após surpresas no fim de semana

Em um dos fins de semana mais turbulentos da temporada até agora, cinco das dez melhores equipes na classificação projetada do Torneio da NCAA para 2025 pela Bracketology perderam na sexta-feira. Porém, quando todos perdem, às vezes ninguém perde.

Duas das equipes que venceram, Auburn e Duke, agora estão 1-2 na classificação. Alabama retorna à linha superior como o terceiro cabeça-de-chave geral após uma vitória por 102-97 em Kentucky e Iowa State permanece na linha superior, mas como o quarto cabeça-de-chave geral após a derrota dos Cyclones por 64-57 em West Virginia. Os Mountaineers agora venceram os dois melhores times do Big 12. Eles venceram no Kansas em 31 de dezembro.

A Flórida voltou à segunda posição após uma vitória sobre o Texas. Michigan State também sobe para o segundo lugar após uma vitória por 80-78 sobre Illinois. Este é o nível mais alto que os Spartans alcançaram no grupo até agora nesta temporada.

A SEC ainda tem metade das equipes entre as 16 primeiras e a Big Ten tem quatro. Existem doze equipes SEC em todo o grupo e nove nas Big Ten. Os 12 Grandes estão diminuindo a diferença com oito times esta manhã.

Principais sementes de colchetologia

Confira o suporte do Palm e o campo 68 completo no centro de Supportology.

Alguns grandes nomes estão lutando nesta temporada. Gonzaga perdeu em casa para o Santa Clara no sábado e caiu para 14-6 na temporada. Isso, combinado com uma derrota para o Oregon State na quinta-feira, marca a primeira vez que os Zags perdem jogos consecutivos desde a temporada 2013-14. Essas são as duas piores derrotas da temporada, de acordo com o ranking da NET de segunda-feira. Gonzaga tentará se livrar do schneid em Portland no sábado. Os Bulldogs estão classificados em 9º lugar no grupo atualizado.

Se você está procurando os dois campeões da NET hoje, terá que descer mais na lista do que imagina. UConn está em 32º lugar na segunda-feira, depois de uma derrota em casa para o Creighton no sábado. Essa já é a sexta derrota dos Huskies na temporada e a terceira na Quad 2. UConn está atualmente em 8º lugar no grupo. Os Huskies ainda não são uma ameaça para perder o torneio da NCAA, mas também não parecem uma ameaça para vencê-lo.

Enquanto isso, Creighton está se mantendo firme depois de perder o artilheiro Pop Isaacs da temporada em dezembro. Os Bluejays estão em sétimo lugar após a vitória em UConn.

Também no Big East, Marquette sofreu sua primeira derrota na conferência da temporada, ao perder por 59-57 em casa para Xavier. Foi quase um empate para os Golden Eagles, mas eles sobreviveram a uma batalha na prorrogação em DePaul na terça-feira. Marquette ainda está na 2ª posição, mas como a 8ª equipe geral.

O número 1 da classificação geral, Auburn, sobreviveu aos dois primeiros testes sem o astro Johni Broome, mas o próximo parece ser o desafio mais difícil até agora. O Tennessee visita os Tigers neste fim de semana e os Voluntários tentarão eliminar algumas frustrações após a derrota por 76-75 para o Vanderbilt no sábado. Os Commodores estão classificados em 8º lugar no grupo, enquanto o Tennessee cai da primeira linha na sexta-feira para o segundo lugar.