Bracketologia: Big 12 faz movimento, empata Big Ten com oito equipes atrás das 13 da SEC em um campo projetado de 68

A chave de sexta-feira conta com 13 equipes da SEC, igualando o recorde da temporada. O Big Ten tem muitas bolhas, mas está reduzido a oito equipes. As 12 Grandes igualaram esse número, marcando a primeira vez nesta temporada que qualquer outra conferência se classificou entre as duas primeiras em equipes projetadas em campo.

Fora isso, foi uma semana relativamente tranquila para o grupo, com o terceiro colocado, Purdue, sendo o time com melhor classificação a perder. Os Boilermakers seguiram uma reviravolta de 2 a 0 no noroeste do Pacífico, com uma derrota em casa para o estado de Ohio. Os Buckeyes quebraram a seqüência de 26 vitórias consecutivas de Purdue em casa. Os Boilermakers recebem Michigan na sexta-feira.

Essa não é a manchete de um bom fim de semana de esportes universitários.

O número 2 do Tennessee visita o número 1 do ranking geral, Auburn, no sábado, em busca de ganhar terreno sobre os Tigers na classificação da SEC. O atacante estrela de Auburn, Johni Broome, é uma decisão na hora do jogo, de acordo com o técnico Bruce Pearl. Uma vitória dos Voluntários poderá permitir-lhes regressar à primeira linha do grupo.

Notas de basquete universitário: Iowa State obtém ‘A’, Purdue obtém ‘C-‘ no boletim escolar no fim de semana David Cobb

O oitavo colocado, Geórgia, tentará interromper uma seqüência de três derrotas consecutivas para o segundo colocado, Flórida. Os Bulldogs ainda não correm o risco de cair do grupo, mas mesmo uma longa sequência de derrotas contra bons times pode causar problemas. Após a viagem a Gainesville, a Geórgia jogará quatro dos próximos seis jogos em casa.

Duke, o segundo cabeça-de-chave geral, está na 11ª posição em Wake Forest, o que pode ser um local perigoso para os Blue Devils. Os Demon Deacons estão 10-0 em casa nesta temporada, incluindo uma derrota por 67-66 para o 11º colocado da Carolina do Norte na terça-feira.

Principais sementes de colchetologia

Confira o suporte do Palm e o campo 68 completo no centro de Supportology.

No Big 12, o 5º colocado Houston busca sua primeira vitória no Quad 1 da temporada contra o 3º colocado Kansas. É surpreendente que estejamos tão avançados na temporada e os Cougars ainda não tenham conquistado essa vitória. Se o número 6 da Virgínia Ocidental pudesse alcançar o top 30 da NET, isso também seria uma vitória no Quad 1 para Houston.

Também há muita ação na bolha. A maior parte está no Big Ten, que pode não ter o maior número de times no grupo, mas é o dono da bolha.

Maryland, o décimo colocado, completa uma reviravolta de dois jogos pelo Meio-Oeste em Indiana, o primeiro time eliminado, no sábado. Os Terrapins venceram na quinta-feira contra o Illinois, quinto colocado, sem o indiscutivelmente melhor jogador do Illini, Tomislav Ivisic, que estava gripado.

Os Hoosiers estão em uma parte particularmente difícil de sua agenda. Eles jogaram apenas três de quatro fora de casa e perderam três de quatro. A vitória veio no estado de Ohio. Depois do jogo em casa com os Terrapins, o Indiana começará mais uma etapa de três em quatro fora de casa. Os jogos de estrada? Purdue, Wisconsin e estado de Michigan. Oh. O jogo em casa contra o Michigan também não será um dia fácil.

Nebraska estava em todos os grupos desde o início da temporada, em meados de dezembro, mas os Cornhuskers foram eliminados após uma derrota em casa por 78-73 para o USC na quarta-feira. Essa é a quinta derrota consecutiva do Nebraska. Os Cornhuskers tentarão não apenas voltar às vitórias, mas também obter a melhor vitória da temporada em Wisconsin, no domingo.