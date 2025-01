Bracketologia: Como a lesão do craque Johni Broome afeta a classificação de Auburn pelo comitê de seleção

Auburn continua sendo o número 1 geral na chave projetada do torneio da NCAA, atualizada na segunda-feira, mas essa não é a história dos Tigers. O candidato a jogador nacional do ano, Johni Broome, torceu gravemente o tornozelo na vitória de Auburn por 66-63 sobre a Carolina do Sul no sábado e deve ficar de fora pelo menos nos próximos dois jogos. Essas disputas são em casa contra o estado do Mississippi e a Geórgia. O próximo jogo é um confronto importante contra o Tennessee, em casa.

O comitê de seleção muitas vezes tem que lidar com lesões de jogadores importantes do calibre de Broome. A principal coisa a lembrar é que resultados são resultados. O comitê não irá ignorar as perdas que Auburn sofre na ausência de Broome, se houver. Ele também não vai fingir ou adivinhar que os Tigres teriam vencido o jogo se Broome tivesse jogado.

O que os membros do comitê fazem é dar uma pequeno mais peso para o desempenho de uma equipe com o elenco que joga no Torneio da NCAA em comparação com qualquer variação dele. Observe a ênfase em “pouco”. Você pode nem notar a diferença.

Texas A&M está em uma situação semelhante com a estrela Wade Taylor IV. Taylor se machucou durante a vitória dos Aggies sobre o Texas em 4 de janeiro. Ele perdeu os dois jogos da semana passada, incluindo a derrota por 94-88 para o Alabama, em casa, no sábado. A próxima etapa do Texas A&M é uma viagem à Rupp Arena para enfrentar o Kentucky na terça-feira. Ainda não se sabe se Taylor estará disponível para esse concurso.

Há alguns outros grandes jogos na SEC esta semana. Isso é praticamente inevitável nessa conferência. Na quarta-feira, a Geórgia visita o Tennessee em busca de uma grande vitória para preencher uma lacuna em seu perfil no torneio. Terça-feira também apresenta o estado do Mississippi no Alabama.

No entanto, o maior jogo da semana será no Big 12, onde Kansas visita Iowa State na noite de quarta-feira. Os Jayhawks procuram se afirmar na corrida dos 12 grandes e obter uma grande vitória enquanto buscam o título da conferência e talvez o primeiro lugar no torneio da NCAA.

As sete melhores equipes da chave de sexta-feira permanecem inalteradas e ainda há sete equipes da SEC no quadrante superior. A SEC e a Big Ten têm, cada uma, 11 equipes na projeção de segunda-feira, embora a Big Ten tenha apenas três entre as 16 primeiras.

Como avaliar Houston

Houston está em uma situação única, e não estou dizendo que sua classificação e currículo no NET não correspondam. Isso acontece muito nesta época do ano. O que é incomum é que os Cougars não têm mais vitórias na Quad 1. A BYU perdeu no fim de semana e caiu para uma vitória na Quad 2 para os Cougars. Claro, eles ainda estão no grupo, mas no final da temporada, seria incomum ver uma equipe geral sem vitórias na Quad 1. A classificação mais alta da história para uma equipe sem vitórias na Quad 1 é a 8ª. Tenho certeza de que Houston receberá alguns até o Domingo de Seleção.

Jogo em casa para Dayton?

Outra estranheza no grupo é um jogo entre Ohio State e Dayton nos primeiros quatro. Como você deve se lembrar, todos os primeiros quatro jogos são disputados em Dayton. Os Flyers são o único time autorizado a jogar jogos de torneios da NCAA em sua quadra. Esta não seria a primeira viagem de Dayton aos Quatro Primeiros, se isso acontecer. Os Flyers abriram o Torneio da NCAA de 2015 com uma vitória sobre Boise State nos quatro primeiros.