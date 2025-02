Bracketology Bubble Watch: Arkansas é a última equipe no 68º campo em jogo vs. No. 1 Seev Auburn

É certo que a BYU foi o grande vencedor entre as equipes de bolhas em ação na terça -feira. Os Coupers deram ao Kansas uma perda de 34 pontos, a pior derrota para uma equipe que foi a equipe nº 1 da pré -temporada na pesquisa da AP. Você se lembra que os Jayhawks foram a pré -temporada nº 1? Já faz um tempo desde que eles estavam perto do topo da classificação.

Obviamente, esse é um bom impulso para as esperanças do torneio da BYU. No entanto, os pumas, que foram um dos “últimos quatro em” antes de derrotar os Jayhawks, ainda não estão fora da bolha. Existem muitas dificuldades no cronograma de pumas.

A UConn, uma semente nº 9 na última projeção do grupo, evitou outra perda prejudicial para o seu currículo. Depois de continuar quase todo o jogo, os Huskies obtiveram Villanova por 66-59. Essa é uma vitória importante, porque mantém uma perda em St. John’s no domingo, se acontecer, por transformá -la em um skate de três jogos.

Oklahoma, uma semente nº 10, perdeu no número 1 na Flórida devido à sua quinta perda consecutiva e as coisas não serão mais fáceis. Os próximos quatro jogos do Sooners são contra as equipes entre as 25 melhores do grupo antes do final da temporada regular no Texas, outra equipe da bolha.

O jogo de ‘bolha dupla’ na quarta -feira

Cincinnati na Virgínia Ocidental

19:00 | ESPN2Assim, Fubo (Tente de graça)

Este é um jogo de “bolha dupla” e é a hora do desespero para os alpinistas.

A melhor vitória dos Bearcats chegou à BYU há algumas semanas e é sua única vitória contra uma equipe que compete por um lugar no campo. Haverá mais oportunidades pela frente, mas elas precisam de todas as vitórias que podem obter.

Os alpinistas perderam seis dos últimos oito e caíram para as quatro últimas equipes do grupo atual. Eles têm boas vitórias, mas são uma equipe de 0,500 contra os três primeiros quadrantes.

Outras equipes de bolhas em ação na quarta -feira

VCU

vs. Massachusetts, 18:00 | CBS Sports Network (Mecanismo de pesquisa de canal)

Os Rams precisam vencer todos os seus jogos e esperar o melhor. Não há perdas em sua programação que os mantenham em busca de uma oferta geral.

Nebraska

Em Penn State, 18:30 | Big Ten Network, Fubo (Tente de graça)

Os Cornhuskers se aquecem em um bom tempo. Eles venceram quatro dos últimos cinco e têm uma programação relativamente favorável para terminar o jogo Big Ten. Eles receberão três dos últimos quatro em casa depois disso, incluindo um jogo contra o Michigan abaixo, que poderia realmente aumentar suas possibilidades.

Vanderbilt

Em Kentucky, 19:00 | Rede SEC, Fubo (Tente de graça)

Vanderbilt, como as outras equipes da Bubble, está lutando para se manter à tona enquanto luta contra um cronograma difícil. Os comodistas perderam quatro em cinco e seus próximos três jogos são contra outras equipes superiores da conferência. Pelo menos dois desses jogos estarão em casa, onde Vandy recebeu suas melhores vitórias.

Carolina do Norte

vs. Status da NC, 19:00 | ESPN, Fubo (Tente de graça)

A Carolina do Norte precisa vencer o resto de seus jogos. O único jogo que eles deixaram para ajudá -los é o fim da temporada com Duke. O outro é um “deve vencer” também porque uma perda danificaria um currículo que não pode receber mais danos.

SMU

Em Notre Dame, 19:00 | Rede ACC, Fubo (Tente de graça)

A SMU precisa de algumas vitórias de qualidade e isso não pode acontecer na frente dos irlandeses. O Mustang explodiu uma boa chance em casa para Wake Forest da última vez. Eles chegarão a Clemson abaixo, mas uma perda aqui pode tornar isso irrelevante.

Gonzaga

No estado de Washington, 21:00 | ESPN2, Fubo (Tente de graça)

Gonzaga é uma das equipes com a maior lacuna entre como as métricas preditivas as classificam contra aqueles que medem a força do currículo. Os Bulldogs são uma das 15 melhores equipes em métricas preditivas já em meados de 40 anos no currículo. Seu currículo é bastante semelhante às suas métricas de currículo, ele diz que sim. Uma derrota para os cutres os derrubaria em outro ponto.

Arkansa

Em Auburn, 21:00 | ESPN, Fubo (Tente de graça)

Obviamente, uma vitória aqui seria enorme para os Razorbs, mas eles não precisam ter para fazer o torneio da NCAA. Na verdade, eles têm um dos horários mais favoráveis ​​depois disso entre os equipamentos da Bubble, porque têm três de cinco em casa e um dos jogos de estrada é a Carolina do Sul.

Estado de Boise

vs. Novo México, 22:00 | CBS Sports Network, CBS Sports Network (Mecanismo de pesquisa de canal)

Os Broncos têm algumas boas vitórias sobre St. Mary’s e Clemson, mas um recorde ruim contra equipes melhores e uma derrota no Quad 4 contra o Boston College. Eles têm esse jogo e o estado de Utah em casa como suas últimas possibilidades de obter boas vitórias na liga antes do torneio Mountain West. Se você não conseguir tirar vantagem deles, eles provavelmente terão que vencer esse torneio.

Equipamento perto da linha de corte

Crazy do torneio da NCAA

Louco com base no currículo: 16 | Ofertas em geral em jogo: 41 | Ofertas de garantia automática: 0 de 31

Acidental Duque Big 12 Houston, Estado de Iowa, Texas Tech Big Ten Michigan, Michigan State, Purdue, UCLA, Wisconsin SEGUNDO Alabama, Auburn, Flórida, Mississippi, Missouri, Tennessee, Texas A&M

Nota: Todas as referências aos registros e tendências do torneio da NCAA com base na classificação líquida excluem o torneio de 2021. a ser considerado.