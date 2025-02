Bracketology Bubujas Watch: Arkansas, Ohio State é destinado a jogos que estão em risco e não muito

Indiana Ele coletou a grande vitória entre as equipes de bolhas na terça -feira. Os Hoosiers venceram no Michigan State 71-67, negando o treinador espartano, Tom Izzo, o recorde de todos os tempos em vitórias de um treinador nos Jogos da Conferência Big Ten. Atualmente, ele está empatado com a lenda de Indiana Bobby Knight com 353 vitórias grandes.

A vitória leva a IU a 3-10 contra as equipes Quad 1 e esta é a melhor dessas vitórias. Isso também será verdade no final da temporada. A perda quebrou um skate de cinco jogos e prepara os Hoosiers para um suporte de três jogos que inclui jogos com a UCLA e Purdue.

SMU humilde Pitt 83-63 em um jogo de “bolha dupla”. É a melhor vitória da temporada para os Mustangs, embora não seja um Quad Victoria 1. Eles têm jogos em casa com Wake Forest e Clemson colocados em uma viagem a Notre Dame. Esses jogos em casa podem ter muito a dizer sobre a SMU é uma equipe de torneios da NCAA.

Os Panteras caem para 1-8 em jogos Quad 1 e têm derrotas em cada um de Quad 2 e Quad 3. Agora eles perderam quatro seguidos e oito de 10. Seis dos sete jogos da temporada regular restantes são contra as equipes com triplo -Digit rankings vermelhos. Esses jogos “não devem perder”, mas também terão que vencer em Louisville.

BYU Ele também foi um grande vencedor, derrotando o West Virginia por 73 a 69 em Morgantown. Essa é a melhor vitória da temporada de pumas até agora. Eles também derrotaram Baylor, que se classificou mais alto que os alpinistas, mas esse jogo estava em casa. Não há “truques” na programação da BYU, mas isso também significa oportunidades para construir seu currículo toda vez que você pega o chão.

O cronograma de quarta -feira oferece apenas oportunidades para falhar para equipamentos de bolhas em ação. Ninguém tem um jogo que pode ajudar seu currículo.

Todos os tempos et

Equipamento de bolhas em ação na quarta -feira

Wake Forest

vs. Estado da Flórida, 19h (ESPNU)

Wake Forest deixou quatro jogos em casa em sua programação e porque é apenas 1-6 vs. Quad 1 oposição, vencer esses jogos é essencial. O primeiro é quando o técnico do Seminoles, Leonard Hamilton, faz sua última visita a Wake Forest antes de se aposentar no final da temporada.

Estado de Ohio

vs. Washington, 20:30 (Rede Big Ten)

Buckey mostrou que eles são capazes de obter grandes vitórias. Eles venceram no Mackey Arena vs. Purdue e derrotou o Kentucky no CBS Sports Classic no Madison Square Garden. Infelizmente, eles ainda têm apenas 8 a 10 contra os três quadrantes principais. Este é o primeiro de uma fazenda de três jogos que é importante para a esperança da pós -temporada, porque três de seus últimos quatro estão na estrada.

Arkansa

vs. LSU, 21:00 (ESPN2)

O Arkansas tem três vitórias quad 1, incluindo uma vitória no Texas na quarta -feira passada. Apesar disso, os Razorbs estão apenas 4-9 contra os dois quadrantes superiores e 7-9 vs. Quads 1-3. Este é um jogo essencial, porque o Arkansas pode não ser preferido mais que duas vezes em seus últimos seis jogos. Mais de duas vitórias serão necessárias nesses jogos para sentir qualquer nível de conforto ao entrar no torneio da SEC.

Novo México

vs. Wyoming 22:00 (FS1)

Em poucas palavras, os lobos não podem pagar outra perda de quad 4. O Novo México tem uma boa oportunidade de vencer o West Mountain, mas isso significa vencer os jogos que deve vencer. Este é um dos menos três deixados nos lobos.

Equipamento perto da linha de corte

Crazy do torneio da NCAA

Louco com base no currículo: 3 | Ofertas de garantia automática: 0

Nota: Todas as referências aos registros e tendências do torneio da NCAA com base na classificação líquida excluem o torneio de 2021. a ser considerado.