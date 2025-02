Bracketology: Florida desliza para a linha superior, enquanto a SEC continua a dominar a semente principal

Outro novo apoio, outra nova semente nº 1. A Flórida saltou para a linha superior após sua vitória no estado do Mississippi, combinada com a perda do Tennessee em Kentucky. Os voluntários caíram para a linha de 2.

Kentucky também fez um grande movimento, passando de uma semente nº 5 para uma semente nº 3 após a vitória sobre os Vols.

Ainda existem sete equipes da SEC nos 16 melhores lugares do grupo, incluindo cinco dos seis primeiros. Idealmente, as equipes entre os 16 primeiros da mesma conferência estariam entre parênteses que não estavam antes das quatro finais. Isso não é possível com essas muitas equipes, é claro. Existem três regiões em que duas melhores equipes do Sec -Wows poderiam ser encontradas na oito elite. Solo Auburn não tem outra equipe da SEC entre os quatro primeiros de sua região.

O Texas deixou o grupo, deixando a SEC com treze equipes. Arkansas e Geórgia estão entre os últimos 4 polegadas, então os três têm trabalho a fazer para estar no grupo final no domingo de seleção.

O Big Ten tem a segunda maioria das equipes com 11. Indiana é a última equipe hoje após a vitória de Hoosiers no estado de Michigan na terça -feira.

O Big 12 tem sete equipes no campo projetado. Nenhuma outra conferência tem mais de quatro.

As principais sementes suportam sementes

Confira o suporte da palma e o campo completo de 68 no hub de backetologia.

Wake Forest, Novo México, espere … por agora

Wake Forest quase deixou o apoio após uma derrota por 72 a 70 em casa contra o estado da Flórida na quarta-feira. O demônio dos Deconnes coletou sua primeira derrota de quad 3 (e seu primeiro quad 1 de fora). O problema dele é que eles têm apenas uma vitória quad 1, portanto, perdas ruins não são algo que eles podem pagar.

O Novo México mal escapou da sua má perda. Wyoming liderou os lobos no poço quase todo o caminho, mas caiu 71-68. Isso teria sido um desastre para o Novo México, que já tem duas más perdas. Os lobos podem ter sido pegos olhando para o confronto de sábado com o estado de Utah com o primeiro lugar na Montanha Oeste da linha.

Intriga de St. John’s, Memphis

A sequência de nove jogos em San Juan quebrou na noite de quarta -feira em Villanova. Os Johnnies deixaram uma linha para uma semente de 5 anos. Estou curioso para saber como o comitê os verá durante o show de revelação do Grupo da NCAA no sábado (12:30, CBS).

A outra equipe da qual estou curiosa é Memphis. Os Tigres fizeram um trabalho impressionante em seus jogos Quad 1, mas têm algumas perdas Quad 3. Eles também não têm jogo que possa ajudá -los a construir seu currículo.

Notas de semear entrando no sábado

Não há muitos jogos de impacto de apoio na quinta e sexta -feira que levam ao programa. No entanto, há um casal no Big Ten, desde que Maryland joga em Nebraska na quinta -feira, e Hoosiers recebe a UCLA na sexta -feira.

Geralmente, não preciso trocar equipamentos de sua semente natural para acomodar as regras entre parênteses, mas hoje era inevitável. O primeiro confronto projetado entre Arkansas e Indiana mudou de um número 11 de semente para uma semente nº 12 porque não havia um lugar válido para colocá -las como o 11º UC San Diego foi transferido para substituí -las.

Eu não ficaria surpreso se não houver troca de sementes no grupo final se ainda tivéssemos vários equipamentos de dígitos da SEC e do Big Ten.

O próximo suporte será revelado na segunda metade do programa no sábado, que será na CBS Sports Network às 13h depois disso, retornaremos à programação regular de segunda a sexta -feira.