Brad Stevens, do Celtics

Muitos fãs de basquete masculino de Indiana vêm a Brad Stevens como candidato dos sonhos a substituir Mike Woodson como treinador -chefe. Mas as operações de basquete do Boston Celtics dizem que ele não é candidato ao trabalho.

“Em profundidade, sou um celta e amo as pessoas com quem trabalho todos os dias.” Stevens disse a Jeff Goodman 68 na sexta -feira.

Woodson anunciou na semana passada que renunciaria como treinador -chefe de Indiana no final da temporada. Os Hoosiers têm 6-8 no Big Ten Play e 15-10 em geral no confronto da noite de sexta-feira com a UCLA (18-7, 9-5). A equipe está em espiral descendente desde o início de 7-2 sem uma conferência e começou sua lista de conferências com uma marca de 6-1.

Breaking: Brad Stevens, presidente do Boston Celtics Basketball Operations @Thefielddof68 que não é candidato ao trabalho da Universidade de Indiana. “Eu estou em profundidade sendo um celta e amo as pessoas com quem trabalho todos os dias”, disse Stevens à @Thefielddof68. – Jeff Goodman (@Goodmanhoops) 14 de fevereiro de 2025

Não houve relatos sobre se o diretor do Atlético de Indiana, Scott Dolson, abordou Stevens sobre o treinador -chefe que abriu em Bloomington.

Stevens tem sido uma opção favorita entre os fãs de Hoosiers como nativo de Indiana e, após um mandato de seis anos de seis bem -sucedidos como treinador -chefe em Butler, onde ele guiou os Bulldogs a cinco ofertas de torneios da NCAA, dois jogos de quatro e dois campeonatos nacionais.

Ele terminou sua carreira como treinador universitário com um recorde geral de 166-49, quatro títulos da temporada regular da Horizon League e três campeonatos de torneios da conferência.

Stevens saiu para se tornar o treinador -chefe do Celtics em 2013 e treinou Boston para seis bunkos na pós -temporada em suas sete temporadas, incluindo um título da Divisão Atlântica e três finais da Conferência Leste. Com um recorde de 354-282, o presidente de operações de basquete e o gerente geral se mudaram quando Danny Ainge foi a um trabalho executivo com o Jazz de Utah.

Durante o mandato executivo de Stevens, o Celtics avançou para as finais da NBA de 2022, onde perderam para o Golden State Warriors em seis jogos. Na temporada seguinte, Stevens suspendeu o treinador -chefe Ime Umoka por violar as políticas da equipe e a substituiu por Joe Mazzulla, que foi treinar o Celtics para um campeonato da NBA na temporada passada, e Stevens foi nomeado Executivo do Ano do Ano do Ano do Ano do Ano do A NBA.

Com Stevens saindo da corrida, Indiana precisa procurar em outro lugar para encher seu treinador. Entre os rumores de candidatos em potencial que os Hoosiers poderiam seguir estão o treinador da UCLA, Mick Cronin, e o treinador de Michigan, Dusty May, um estudante de Indiana e ex -gerente estudantil sob o lendário treinador Bob Knight.