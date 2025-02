Bradley Beal de volta aos mágicos? Apenas duas equipes da liga consideraram a proposta comercial do Suns, por relatório

O impressionante prazo comercial da NBA este ano Ele era o mais movimentado da história da liga. Havia 63 jogadores tratados na semana anterior a quinta-feira, incluindo oito All-Stars. Ironicamente, um dos jogadores mais importantes da estrada foi um que ficou: Bradley Beal.

Segundo todos os relatórios, o Phoenix Suns estava desesperado para transferir Beal em um acordo para Jimmy Butler, mas os contratos volumosos envolvidos e as segundas restrições de sucesso impediram as negociações. E isso foi antes de levar em consideração a cláusula não -truada de Beal, o que lhe permitiu controlar seu destino.

No final, o Suns perdeu Butler, que foi ao Golden State Warriors, e se resignou a fazer movimentos ao redor das margens. Agora, quando a poeira começa a se acalmar, aprendemos o quão limitados suas opções eram com um possível comércio de Beal. De acordo com Ramona Shelburne e Brian Windhorst, havia apenas duas equipes dispostas a assumir o dinheiro de Beal. Vía ESPN:

De todas as equipes que Phoenix pesquisou, as fontes disseram que apenas o Washington Wizards e Atlanta Hawks Eu consideraria enfrentar Beal se renunciar à sua cláusula de não térreo para ir para lá. Os Suns se agarram a essa esperança por semanas, esperando que, se pudessem melhorar seu pacote para incentivar essas equipes a participar e outros negócios em que os mágicos trabalhavam e os falcões caíram, então talvez haja um caminho para um caminho para um acordo . Mesmo assim, ainda havia a questão de se Beal desistiria de sua cláusula não -Trade e aceitaria o comércio.

Os Wizards, é claro, são a equipe que se destaca aqui. Mais uma vez, não está claro se Beal teria aceitado esse acordo, mas teria sido uma virada fascinante dos eventos se o Suns acabasse enviando -o de volta ao seu time original menos de dois anos após a troca que o levou a Fênix.

Beal, seleção nº 3 em 2012 NBA DraftEle passou as 11 primeiras temporadas de sua carreira com o Wizards antes de ser mudado para o Suns no verão de 2023, no sucesso de grande sucesso que ele enviou, entre outros ativos, Chris Paul e quatro primeiras equipes para Washington. Subtrair o capital de capital para Beal, que notou em Phoenix, é uma razão importante pela qual os Suns estão no desastre que estão tentando sair.

Como ele mostrou sua disposição de adquirir Beal, os Wizards ficaram felizes em assumir contratos ruins em troca de ativos futuros. Eles adquiriram Khris Middleton do Milwaukee Bucks, Marcus Smart, do Grizzlies of Memphis, Reggie Jackson, do Philadelphia 76ers, e Alex Len do Sacramento de Milwaukee), Y), uma primeira rodada de 2026 (menos favorável de Los Angeles Clippers, Oklahoma City e Houston) e a primeira rodada de 2025 (através de Memphis) no processo.