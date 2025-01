Bradley Beal sulla panchina dei Suns, Jusuf Nurkić al centro dello scambio Jimmy Butler

L’allenatore dei Phoenix Suns Mike Budenholzer ha intenzione di spostare Bradley Beal e Jusuf Nurkić in panchina a partire dalla partita contro i Philadelphia 76ers lunedì. Secondo un rapporto di Chris Haynes la domenica sera.

Il drastico cambiamento arriva nel bel mezzo di una serie di quattro sconfitte consecutive per i Suns, che ora sono 15-18 e 12° in classifica. La loro ultima vittoria è arrivata contro i Denver Nuggets il giorno di Natale.

Anche questo avviene a seguito della relazione La linea di Stein Quello ha ribadito l’interesse dei Suns in cambio della star dei Miami Heat Jimmy Butler. Butler sta attualmente scontando una sospensione di sette partite per condotta con la squadra che includeva commenti pubblici sul suo futuro a Miami.

Ryan Dunn, la 28esima scelta del Draft NBA 2024, partirà da titolare al posto di Beal. Dunn ha una media di 6,5 punti a partita con il 43,3% di tiri dal campo in 29 partite con i Suns in questa stagione. Tre volte All-Star, Beal ha segnato una media di 17,8 punti, 3,7 rimbalzi e 3,1 assist a partita in questa stagione.

Mason Plumlee sostituisce Nurkić nella formazione titolare. Nurkić è stato titolare in tutte le 23 partite in cui è stato in buona salute in questa stagione; Plumlee ha giocato 32 partite in questa stagione, a pari merito con Tyus Jones per il record della squadra.

