‘Brandon Aubrey’, da Cowboys, está absolutamente interessado em assinar a extensão; É assim que um novo acordo pode ser visto

O kicker do Dallas Cowboys, Brandon Aubrey, passou as duas últimas temporadas excedendo as expectativas mais loucas de todos para ele depois que o assinaram do lado de fora da USFL em 2023.

Aubrey é o NFL Líder em objetivos de campo (76), 50 objetivos de Yard ou mais profundos (24) e 60 yard ou mais profundo (três) campo desde que ele entrou no NFL Em 2023. Aubrey obteve o Pro Bowl e o primeiro time está lá em 2023, depois de liderar a liga com 36 jogos de campo, um total que incluiu um recorde da NFL 35 seguido para iniciar sua carreira.

Em 2024, ele foi o Patero All-Pro da segunda equipe da NFL, além de ser um jogador profissional de boliche, com 40 gols feitos, incluindo um recorde de uma NFL 14 de 50 YATAS ou temporada mais profunda. Aubrey’s 65 jardas fizeram uma meta de campo na semana 3 Contra o Baltimore Ravens, foi o segundo mais longo da história da NFL e o mais longo da história dos Cowboys.

Ao entrar na temporada final de seu contrato atual em 2025, com um salário de US $ 1,03 milhão, Aubrey está pronta para conversar com Dallas sobre um novo acordo. É hora de pagar a você.

“Sim, absolutamente”, Aubrey Ele disse, através de Fort Worth Star-TelegramNa terça -feira, quando lhe perguntaram se ele gostaria de fazer uma extensão de contrato nesta baixa temporada. “Sou elegível para uma extensão, por isso depende do meu agente subir aos Cowboys e ver se há algum interesse em assiná -lo cedo lá. Se uma extensão chegar, então uma extensão chegar vezes o que eu estava fazendo código de trabalho (antes do futebol), então estou muito feliz.

Quanto Aubrey poderia perguntar, quem completará 30 anos em 14 de março? Bem, a parte superior do contrato de chute é Harrison Butker, do Kansas City Chiefs, que tem uma extensão de quatro anos e US $ 25,6 milhões, com US $ 15 milhões em dinheiro totalmente garantido, por overthe.cap.com. O valor total do contrato Butker (US $ 25,6 milhões) e o salário médio por ano (US $ 6,4 milhões) são os mais entre a posição de chute da liga.

Aubrey, que é plano, Texas (um subúrbio de Dallas), provavelmente buscará um compromisso semelhante em termos de duração do contrato para permanecer trancado na vida perto de sua família. Em termos de dinheiro, você deve esperar restaurar o mercado depois de contratar o agente de Dak Prescott, Todd France, a última temporada baixa. A extensão de quatro anos e US $ 240 milhões que a França negociou para a Prescott, a última temporada baixa, tornou -o o jogador mais bem pago em toda a NFL em média por ano (US $ 60 milhões). Uma extensão de quatro anos e US $ 26 milhões poderia fazer o truque para Aubrey e França.

A temporada de 2025 trará uma grande mudança para o processo de chute de Aubrey com John “Bones” Fasel, o coordenador da equipe especial de Dallas nas últimas cinco temporadas, agora no mesmo papel com os Tennessee Titans depois de Mike McCarthy Ele se separou dos Cowboys nesta baixa temporada. Fassel também foi quem notou Aubrey quando estava no Birmingham Stallions na USFL.

“Ele é um bom amigo, um mentor”, disse Aubrey. “Ele é alguém que me descobriu e começou minha carreira na NFL corretamente. Entrei em um campo de treinamento lutando pelo cargo, e eles poderiam ter ativado essa decisão por um longo tempo, mas tornaram -o agradável e rápido para mim. Ele. Ele me deu.

No entanto, o treinador de chute de Aubrey encontrou Através de uma simples pesquisa no Google, Brian Egan, será uma constante para ele Quando você trabalha longe da instalação.

“Para mim, ele é um treinador separado, e é assim que ele funciona melhor”, disse Aubrey. “Não tenho certeza de como Dallas funciona, sei que outros treinadores podem ter uma abordagem mais prática. Mas para mim, tenho um treinador com quem trabalhei há cinco, seis anos. Ele me conhece tão bem quanto eu me conheço “

O novo coordenador de equipe especial de Aubrey, Nick Sorensen, recebeu excelentes críticas de jogadores que trabalharam com ele antes, quando o kicker do Cowboys perguntou ao seu redor no Pro Bowl. Quanto ao novo treinador em Dallas, Brian Schottenheimer, o duas vezes Pateador All-Re já o viu já os Cowboys, agradavelmente, surpreendendo aqueles que duvidam da contratação.

“Ele tem uma mente aguda, conhece o futebol”, disse Aubrey sobre Schottenheimer. “Ele esteve perto de sua vida, ele nunca teve a oportunidade de ser um treinador -chefe, então obviamente você não pode julgar ninguém em um emprego até que eles tenham a oportunidade de fazê -lo. Acho que temos que dar uma chance e deixá -lo Roll, acho que vai surpreender muitas pessoas.