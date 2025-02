Brandon Graham compartilha para ficar com o Eagles, mesmo que ele se aposente após a segunda vitória no Super Bowl

Nova Orleans – Brandon Graham, em sua 15ª temporada da NFL, sairá com outro Super Bowl Campeonato … se a lenda do Philadelphia Eagles optar por sair, é claro. Depois que os Eagles derrotaram o Kansas City Chiefs por 40 a 22 no LIX do Super Bowl, Graham não prometeu se aposentar no evento, apesar de dizer antes da temporada que ele originalmente planejava jogar 15 anos na liga.

No entanto, ele compartilhou o que quer fazer na organização dos Eagles quando decide pendurar suas tacos para sempre.

“Deixe -me dizer -lhe: quero aprender tudo o que posso. Se você quiser entrar em um estagiário, quero aprender com Howie (Roseman, gerente geral do Eagles)”, disse Graham após a vitória do Super Bowl. “Temos algo especial.

“Quero fazer parte de todas as pequenas coisas. É por isso que, mesmo que eu tenha terminado (tocando), não terminei nesta organização. Estarei aqui de alguma forma, descobrirei onde meu lugar entrou.”

Se Graham finalmente decidir se aposentar com uma nota alta, o corredor de 36 anos passa acredita que um futuro no escritório principal é sua melhor opção. Agora, ele descobriu o que a Avenue quer tomar e como planeja afetar a organização enquanto permanece na cidade da Filadélfia.

“Certificarei -me de continuar motivando os meninos”, disse ele. “Sou grato por termos alguns jovens que estarão aqui. Não sei como (Roseman) manterá todos eles, mas ele descobrirá um caminho”.

O segundo campeonato do Super Bowl para Graham foi mais especial que o primeiro. Não porque eu possa comemorar em Nova Orleans em vez de Minnesota, mas porque ele cria a oportunidade de pendurar suas tacos depois de receber um anel.

Graham sugeriu que a aposentadoria está sobre a mesa.

“Eu me senti como Jerome Bettis, o ano em que ele foi para Detroit”, disse Graham. “Sinto que receber duas peças para a Filadélfia? Devemos ir para três, mas você sabe o que meus dois levarão. Mal posso esperar para comemorar na Filadélfia”.