Brandon Ingram concorda con un’estensione di 3 anni di $ 120 milioni con i rapaci

La nuova stella Toronto Raptors Brandon Ingram ha accettato di estendere il contratto di $ 120 milioni con il franchising, inclusa la possibilità di un giocatore nel 2027-28, ha dichiarato il CEO di Klutch Sports Rich Paul e gli agenti Shy Saee e Mike George.

Ingram, 27 anni, è stato scambiato la scorsa settimana i pellicani di New Orleans a Raptors – e ora arriva a Toronto con una referenza redditizia che lo tiene fuori dalla libera agenzia quest’estate. Il nuovo accordo mostra l’impegno da entrambe le parti perché Raptors blocca il creatore del tiro e le forze offensive per collaborare con Scottie Barnes, Immanuel Quickley e RJ Barrett nei prossimi anni.

Ingram ha posticipato una sonda significativa della caviglia dal 7 dicembre, ma nella seconda metà di questa stagione lavora al ritorno.

Editori birichini

1 correlato

Dopo sei stagioni Ingram a New Orleans, i pellicani lo hanno scambiato con Bruce Brown, Kelly Olynyk, un primo round e una selezione del secondo turno. Ingram, 27 anni, è quinto in punti carriera nella storia dei pellicani e in media 20 punti per stagione sei volte, legato a Anthony Davis per la maggior parte della squadra.

In Ingram, i predatori hanno ricevuto un’opportunità dinamica accanto a Barnes, la priorità del franchise. Ingram è uno dei sei giocatori della NBA che in media 20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni. Come all’interno di uno sparatutto a tre punti, Ingram si classifica come uno dei migliori che richiede solo DeMar DeRozan per la maggior parte dei filmati medi.

Secondo il secondo spettro, i Raptors sono collocati nell’NBA nei saltatori di medici di medaglie in questa stagione. In questa categoria, Ingram classifica il sesto migliore tra i giocatori della NBA. È anche uno dei quattro giocatori che hanno prodotto almeno 1.000 saltatori a 2 punti nelle ultime sei stagioni, insieme a Derozan, Devin Booker e Kevin Durant.

Nel 2019-2020, la sua prima stagione con i pellicani, Ingram NBA All-Star è stata vinta il giocatore più migliorato dell’anno. New Orleans ha acquisito Ingram come parte di un successo che Davis ha inviato ai Lakers nel giugno 2019.