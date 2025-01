Brandon Jennings accusa Jayson Tatum di essere stato in panchina durante le Olimpiadi

L’ex stella della NBA Brandon Jennings non pensa che Jayson Tatum sia il miglior giocatore del campionato e non ha problemi a dirlo.

In un recente episodio di “The Gil’s Arena Show”, tramite NBACentral, Jennings ha detto di non capire come Tatum possa essere definito uno dei migliori giocatori al mondo dopo essere stato in panchina per gran parte delle Olimpiadi di Parigi durante l’estate.

Ha ricevuto qualche reazione negativa per il suo commento, ma è rimasto della sua opinione, dicendo che Tatum avrebbe dovuto trascorrere molto tempo a Parigi se fosse stato bravo come dicono alcuni fan.

Brandon Jennings non capisce come Jayson Tatum possa essere definito il miglior giocatore del mondo dopo aver saltato le Olimpiadi e perso l’MVP delle finali contro Jaylen Brown (🎥 @GilsArenaShow ) pic.twitter.com/qNCpl4Bm5G — NBACentral (@TheDunkCentral) 14 gennaio 2025

Le Olimpiadi restano una nuvola nera che incombe sulla testa di Tatum.

Anche se è sempre un onore essere selezionato per giocare per il Team USA, non importa quanto qualcuno giochi, è sorprendente che Tatum sia stato spesso messo in panchina dall’allenatore Steve Kerr.

Kerr ha spiegato il suo ragionamento, dicendo che non c’era niente di personale, ma la gente è rimasta scioccata nel vedere così poco di Tatum poche settimane dopo aver vinto il suo primo campionato con i Celtics.

Jennings lo usa come prova che Tatum non è così grande come dice la squadra.

Ha anche sottolineato il fatto che l’MVP delle finali e l’MVP delle finali della Eastern Conference sono stati assegnati a Jaylen Brown la scorsa stagione.

Tatum ha ascoltato i precedenti commenti di Jennings su di lui e ha risposto sui social media.

Lo farà di nuovo ora che Jennings ha detto di più?

Tatum ha molti riconoscimenti e un anello di campionato adesso, ma non ottiene ancora il rispetto di Jennings.

PROSSIMO: Jayson Tatum reagisce all’essere definito “la superstar più morbida”