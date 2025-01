Breer: A busca pelo treinador principal dos Patriots ‘parece uma farsa’ apareceu originalmente em NBC Esportes Boston

O New England Patriots não perdeu tempo procurando um novo técnico depois de demitir Jerod Mayo no domingo. Eles parecem preparados para encontrar rapidamente seu substituto, mas a maneira como conduziram o processo não agradou Albert Breer do MMQB.

Eles começaram sua busca solicitando uma entrevista com o coordenador ofensivo do Detroit Lions, Ben Johnson. Na terça-feira, eles entrevistou Byron Leftwich e Pep Hamilton para a posição. Sua entrevista com o suposto favorito Mike Vrabel está marcada para quinta-feira.

Ao entrevistar Leftwich e Hamilton, os Patriots ficaram satisfeitos A regra Rooney da NFL. A regra exige que as equipes entrevistem pelo menos dois candidatos de minorias externas para cargos de técnico principal e operações de futebol de alto nível.

Breer acredita que para os Patriots, essas entrevistas foram realizadas simplesmente para marcar uma caixa para que pudessem cortar a fila de times interessados ​​em contratar Vrabel. Ele criticou a Nova Inglaterra por essa abordagem durante o jogo de terça-feira. Edição inicial.

“Parece uma farsa. Quer dizer, vou chamá-lo do que penso que é”, disse Breer sobre a busca pelos Patriots como treinador principal. “Esses são dois caras, e com todo o respeito a Pep Hamilton e Byron Leftwich, acho que eles terão dificuldade em conseguir empregos de coordenador este ano. E para pessoas que não conhecem a mecânica da regra, eles tem que ter pelo menos duas entrevistas presenciais com candidatos diversos, e você não tem permissão para entrevistar ninguém que esteja trabalhando para um time, playoff ou outro… Então a razão pela qual você faria isso e empurraria dois caras que não estão trabalhando. para as equipes neste momento é porque esse é o único maneira de marcar essa caixa para que você possa prosseguir e contratar alguém.

“Isso é claramente uma desobediência à regra. E veja, podemos discutir sobre o quão válida a regra é e tudo mais. O que dá aos Patriots o direito de fazer isso? Eles não tiveram uma busca legítima de treinamento em 25 anos. A regra não não existia há 25 anos, então você pode dizer que é uma droga e talvez exista, mas o que lhe dá o direito de não ter que passar por todos os obstáculos que todo mundo passou por duas décadas?

🔊 Patriots Talk Podcast: Tentando definir o plano de pessoal dos Patriots depois de maio | Ouça e inscreva-se | Assista no YouTube

Phil Perry, membro da NBC Sports Boston Patriots, acrescentou que os Patriots preferem finalizar sua busca até o final da semana. Breer não mediu palavras sobre a franquia continuar a escapar de uma busca genuinamente completa por um novo treinador principal.

“Acho que é um lixo completo”, disse ele. “Por exemplo, o que lhe dá o direito de pular o processo que os Raiders têm que passar, que os Bears têm que passar, que os Jets têm que passar? processo? Só porque você tem um relacionamento com ele? Bem, os Raiders também têm?

“Você está preocupado em perdê-lo? Bem, se você tem um relacionamento tão forte com ele, não deveria se preocupar em perdê-lo. Você deveria passar por todo o processo como os Chargers fizeram no ano passado, quando souberam que estavam perdidos.” Vamos contratar Jim Harbaugh, provavelmente desde o início. Eles ainda entrevistaram 15 candidatos a treinador principal. Eles entrevistaram nove candidatos a gerente geral… Novamente, é como se colocar em uma situação diferente: ‘Não estamos sujeitos à situação.’ regras’ que esta organização, devemos notar, teve problemas no passado.

Como Breer aponta, os Patriots não tiveram que passar por uma busca legítima por um treinador principal desde que contrataram Belichick em 2000. Eles contrataram Mayo um dia depois de anunciar a saída de Belichick no inverno passado.

Não é nenhuma surpresa que eles aparentemente estejam apressando o processo na esperança de conseguir Vrabel. O ex-linebacker do Patriots teve algum sucesso em sua primeira passagem como técnico do Tennessee Titans. Como jogador, ele ajudou a Nova Inglaterra a conquistar três títulos do Super Bowl e foi incluído no Hall da Fama dos Patriots em 2023.

Dito isto, os Patriots terão concorrência pelos serviços de Vrabel. O New Orleans Saints, o Chicago Bears e o Las Vegas Raiders estão entre os times que deverão estar na fila para contratá-lo. Os Raiders demitiram o técnico Antonio Pierce na terça-feira, deixando a porta aberta para Vrabel se sentar com os ex-companheiros de equipe dos Pats, Tom Brady e Richard Seymour, que se tornaram proprietários minoritários da franquia de Las Vegas no ano passado.