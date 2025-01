Brentford x Liverpool: como assistir a transmissão ao vivo da Premier League, previsão, seleção, escalação, probabilidades

O Liverpool espera voltar às vitórias no sábado, quando viajar para Brentford na esperança de manter a liderança no topo da tabela da Premier League.

Os Reds, que têm um jogo a menos, têm quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Arsenal no início do fim de semana e são os favoritos no início da partida. Eles venceram apenas um dos últimos quatro jogos, o que pode indicar uma deterioração para o outrora infalível Liverpool. Entretanto, o Brentford entra em jogo na 11ª posição, mas pode subir até à nona posição se as coisas correrem a seu favor.

Aqui está o que você precisa saber antes de sintonizar.

Como assistir e probabilidades



Data : Sábado, 18 de janeiro | Tempo : 10h, horário do leste

: Sábado, 18 de janeiro | : 10h, horário do leste Localização : Gtech Community Stadium – Brentford, Inglaterra

: Gtech Community Stadium – Brentford, Inglaterra Transmissão ao vivo: Pavão

Pavão Chance: Brentford +400; Empate +390; Liverpool -210

Argumentos

O Liverpool ainda é o líder claro da liga, mas as últimas semanas não correram exatamente como planejado. Eles conquistaram apenas uma vitória nos últimos quatro jogos em todas as competições, que foi na FA Cup contra o Accrington Stanley, da League Two. Essa eliminatória da copa foi a única em que também não sofreu golos, mas vale a pena considerar a força do adversário nesta reta. Eles jogaram contra Manchester United, Tottenham Hotspur e Nottingham Forest nas últimas semanas, então podem conseguir se recuperar contra o Brentford. Mesmo assim, eles pareciam cansados ​​em cada um desses três jogos e é mais fácil falar do que fazer superar isso.

Arne Slot continuará a ter a vantagem de poder escolher entre um elenco quase totalmente apto, liderado por Mohamed Salah. O internacional egípcio está no meio de uma temporada excepcional, com 21 gols e 17 assistências, embora o zagueiro Virgil van Dijk também possa desempenhar um papel fundamental em sua busca pelo primeiro jogo sem sofrer golos na Premier League no novo ano.

Escalação projetada do Liverpool

Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

Previsão

O Brentford adora marcar e sofrer quase na mesma medida, então espere muitos gols nos subúrbios de Londres no sábado. Pode ser o tipo de situação que permite ao Liverpool encontrar o seu ritmo novamente, mesmo que não sofrer golos esteja fora de questão. Escolher: Brentford 1, Liverpool 3