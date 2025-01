Brest, Lile, Villa tra le squadre di sorpresa della Champions League

La prima stagione del nuovo campionato di campionato UEFA a 36 squadre, costruita su Crescendo mercoledì sera, tutte le partite finali sono iniziate contemporaneamente e hanno rilasciato il dramma e il caos che desideravamo.

Molto si concentra naturalmente focalizzato su varie ricchezza di grandi armi: il Manchester City si è precipitato nella top 24, Paris Saint-Germain aveva bisogno di vittoria per assicurarsi le qualifiche, mentre l’AC Milan è caduto incredibilmente fuori dai primi otto con i primi otto. -1 perdita per Dinamo Zagabria.

Ma per tutte le migliori squadre, c’è un perdente che sta per ottenere il loro momento e prendere il loro posto. E durante la sua fase Aston Villa, Lille, Brest, Celtic e Club Bruge sono sicuramente aumentati in questa occasione perché tutti hanno assicurato un posizionamento inaspettato nel turno successivo.

Tra le squadre che superano le aspettative ci sono tra i team che superano le aspettative: tutti beneficiano di una visione più uguale dei nuovi accessori in formato, tutti hanno avuto un risultato particolarmente spettacolare che ha cambiato le loro opinioni e quasi tutti possono ringraziare i loro portieri per alcuni prestazioni veramente sensazionali.

Lille

Top 8 finito

Cosa ha portato al loro successo: brillante portiere, fiorire le giovani stelle e Jonathan David sanzioni

Lille ha combattuto contro i denti e le unghie per persino entrare nella fase della Champions League e conta la sentenza del 118 ° minuto da Jonathan David per sconfiggere Fenerbahce nelle qualificazioni per guadagnare la legge e poi spremere in Slavia Praga. L’entità delle emozioni vissute da questi giocatori e fan prima di confermare il loro posto nell’ultimo round è stata notevole.

Lille ha iniziato male e cadde 2-0 su un CP sportivo nella corsa di quattro perdite dirette in tutte le competizioni. È stata una sorpresa per tutti quando si sono stretti e meritatamente sconfitti il ​​Real Madrid 1-0; Quindi è assolutamente scioccato quando si gira fortemente e il giovane XI ha inviato a giocare a Madrid dell’Atlético con una vittoria di 3-1.

David ha segnato una punizione in ciascuno di questi giochi, che è diventato un tema chiaro della loro campagna di Champions League, ma è importante che non si allontani da un altro argomento importante: la audace decisione di Bruno Génesio di fidarsi dei giovani sulla scena più grande. Ayyoub Bouaddi Ha debuttato contro il Real Madrid per il suo 17 ° compleanno, tre degli antipasti erano via dall’atleta avevano all’età di 20 anni e il giovane e venti anni Ngal’ayel Mukaau era l’uomo della partita su Bologna. Tutti erano supportati dall’eccellenza di Lucas Chevalier tra i bastoncini. 23 -Year -old Man è uno dei migliori giovani portieri europei e ha portato diverse grandi esibizioni.

Opta ha dato a Lille solo il 33% di possibilità di raggiungere le prime otto all’ultima notte, ma ha sconfitto Feyenoord 6-1 in una partita bizzarra, che rappresentava due goal che hanno permesso loro di giocare intorno a AC Milan e Atalanta.

Aston Villa

Top 8 finito

Cosa ha portato al loro successo: famosa vittoria del Bayern, Jhon Dur WonderGoals e Breakout Season di Morgan Rogers

Questa è la prima campagna Champions Aston Villa Champions per 42 anni e, sebbene le squadre della Premier League si esibiscano fortemente in Europa, gli otto migliori gol non sono mai stati pronunciati seriamente prima della competizione. Tuttavia, tre vincite dirette, tra cui la famosa vittoria per 1-0 sul Bayern Monaco, hanno cambiato le loro aspettative e hanno aperto la strada al successo.

Queste prime tre esibizioni furono molto diverse dai successivi cinque: arrivarono in un momento in cui la villa giocava a calcio fiducioso, quindi i giovani e Bologna furono smantellati mentre il Bayern fu visto grazie all’incredibile ghiaia, determinazione e miracolo di Jhon Durán. Morgan Rogers Ha anche esploso sulla scena europea perché il suo stile di gocciolamento diretto è stato smantellato dalle squadre.

Da lì, le cose sono diventate anni e alla fine la villa ha fatto abbastanza e ha superato alcuni momenti bizzarri per qualificarsi. Durante i loro viaggi a Monaco e Brugge Club hanno combattuto e a Brugge, Tyrone Mings Ha sollevato la palla nel suo calcio di calcio di goal (che ha portato alla punizione che ha vinto la partita). Nel penultimo giorno a Lipsia hanno giocato a calcio eccitante ma fragile per vincere 3-2.

Ciò ha lasciato la partita di casa con il Celtic nell’ultima partita, che ha concluso il carnevale di emozioni. Sono saliti 2-0, sono stati appesi al 2-2, hanno colpito il pilastro, lasciati pulire dalla linea e hanno perso la punizione sulla strada per una possibile vittoria di 4-2, mentre Rogers ha completato il trucco con un cappello in ritardo per il sigillo.

Brest ha preso il potente Real Madrid e ha perso, ma ha comunque sigillato i progressi della fase a eliminazione diretta. Fred Tanneau/AFP tramite Getty Images

Brest

Una confortevole superficie superiore 24

Ciò che ha portato al loro successo: superare gli infortuni, i contrattacchi e l’eroismo del portiere e l’eroe del portiere

Brest è arrivato al 14 ° posto nella Ligue 1 nel 2022-23, quindi per trovarsi in Champions League solo un anno dopo, è un notevole successo stesso. L’obiettivo conservativo, che è entrato in competizione, era semplicemente competitivo, eppure sono finiti comodamente qualificati per il gioco e persino nella rivalità che sono finiti nelle prime otto alle finali di Gameweek.

Lo hanno fatto anche se non sono stati in grado di rafforzarsi in modo significativo durante la finestra estiva (la situazione nella trasmissione della Ligue 1 ha influenzato tutte le squadre Bar Paris Saint-Germain), non giocano partite in casa al loro stadio (non lo standard UEFA) e Ho anche perso due delle stelle brillanti la scorsa stagione – Pierre Lees-Melou E Bradley Locko – a lesioni.

Brest potrebbe e probabilmente crollare, ma la loro capacità di superare questi fallimenti e di esibirsi collettivamente era enorme. Il loro gameplan avrebbe dovuto attaccare tempeste e contromisure con una tattica vecchia che funzionava perfettamente. L’uomo che ha permesso che era il portiere Marco BizotChi ha messo una manciata di prestazioni eccezionali per tenerli nei giochi e consentire alla strategia di giocare (se guardi le cime, puoi sentire una folla cantare “Bizot Bizot! Bizot!” Dopo grandi risparmi.)

giocare 2:10 C’è una vera minaccia in Champions League nel nuovo look? L’equipaggio dei podcast dei report di calcio condivide le loro frustrazioni con il nuovo formato di Champions League prima degli accessori decisivi della fase a gironi finali.

CELTICO

Una confortevole superficie superiore 24

Ciò che è stato gestito dal loro successo: Peak Kasper Schmeichelcolpire le squadre pot 4 e quella notte contro RB Lipsia

Il Celtic è un nome europeo delle famiglie con un successo più storico a questo livello rispetto alla stragrande maggioranza dei club, ma nell’ultimo decennio è stata una selezione sottile in Champions League. Hanno raggiunto l’ultima volta le ultime fasi della concorrenza nel 2013; Da allora, è stato un sacco di quarto posizionamento della fine del gruppo o dei knockout di fase di qualificazione. Quindi, sebbene gli obiettivi siano stati un po ‘spostati – diffusi, si potrebbe dire che, dato che ora altre otto squadre sono qualificate di prima – l’accumulo di 12 punti è la prova che quest’anno sono apparsi e cambiati, indipendentemente dal formato.

L’inizio del Celtic del torneo è stato selvaggio: hanno sconfitto Slovan Bratislava 5-1 e poi hanno perso contro il Borussia Dortmund 7-1. Da lì, tuttavia, si stabilirono nel solco che era difficile da battere, facendo affidamento sul portiere Kasper Schmeichel, che ha colpito la forma più alta in una grande notte.

Poi è arrivata la notte magica contro RB Lipsia quando l’ala celtica Nicolas Kühn ha segnato due volte nella vittoria 3-1, Chiamando il giornale tedesco Bild Alla crisi esistenziale, un titolo sbalordito è stato lanciato: “Tedesco senza il nome di Lipsia!”

Schmeichel ha avuto il tempo di una grande serata a Villa Park, dove ha ritirato una serie di bellissimi risparmi per preoccuparsi dell’Aston Villa e finire l’incredibile fase della lega individuale.

Brugge Club

Premuto nel gioco -off

Cosa ha portato al loro successo: coerenza della selezione, un po ‘di fortuna e il controllo calmo di Hans Vanakes

Non commettere un errore, Club Bruge non è estraneo in Champions League; Hanno giocato oltre 100 partite in questo torneo e sono stati una presenza relativamente coerente dal 2015. Tuttavia, raramente sembravano competitivi e difficili da gestire.

Il segreto del loro potere è la coerenza della scelta della loro squadra: sei giocatori hanno iniziato tutte e otto le fasi di campionato, mentre altri quattro hanno iniziato tutti tranne uno. Ma per un cartellino rosso Raphael Onyedics e l’output di gennaio per il trasferimento Andreas Skov OlsenSarebbero molto vicini a un record completo del 100% con gli stessi 11 giocatori.

Forse non sorprende che Brugge sia riuscito a scavare e difendere come unità dell’esercito ben trainato, quindi in primavera al bancone e causare danni. Hans VanakenIl loro capitano e il ritmo cardiaco del campo di mezzo, hanno giocato alla grande e ha costantemente selezionato il passaggio giusto al momento giusto per garantire che fossero state create possibilità.

Si è concentrato sull’attraversamento Christos Tzolis Nel gioco il più spesso possibile, e sebbene potesse segnare solo una volta su otto partite, era una presenza vivente in assenza del giusto attaccante n. 9.

Alla fine, Reliss avrebbe parlato del viaggio del club Bruge senza accettare che avesse beneficiato di un po ‘di fortuna. Hanno sconfitto Villa per 1-0 grazie a questa punizione incredibilmente strana; e Celtic’s Cameron Carter-Vickers Ha segnato il gol più strano della fase della lega e ha cercato di fare un semplice passaggio a Schmeichel, ma invece ha guidato la sua rete in una partita che si è conclusa per 1-1.