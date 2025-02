Bret Bielema High após a temporada de 2024 de Illinois

G636ktk78slj5vw2e6oc.webp

Illinois treinador Bret Bielema É ótimo.

Os Illini vêm da primeira temporada de 10 vitórias desde 2001. Um dia júnior durante o fim de semana teve mais de uma dúzia de perspectivas locais no campus.

As classificações dos 25 primeiras 25 melhores para a próxima temporada têm Illinois solidamente entre os 25 primeiros, alguns incluem o programa Big Ten no top 10 com os principais contribuintes que retornam dos dois lados da bola.

Rumor: Buzz continua a fluir de um fim de semana em massa

Na nuvem nove hoje em dia, Bielema está até trollando MICHIGAN treinador Jim Harbaugh À medida que mais notícias foram divulgadas nesta semana sobre o escândalo de roubo de sinais em andamento em Ann Arbor. Bielema citação twittou um vídeo de Harbaugh dizendo: “Diga a verdade sempre. Se você mentir … acabou.

Em outro vídeo de Harbaugh, onde o ex -treinador do San Francisco 49ers disse: “Se você trapacear para vencer, então já perdeu”, Bielema retorna ainda mais forte.

“Na verdade … por que você saiu? Bielema disse.”

Domingo, enquanto todos os principais recrutas, incluindo asas fechadas no estado Mack Sutter e JC Anderson Entre muitos outros grandes nomes, eles estavam na cidade e desfrutaram do jogo de basquete de Illini, Bielema realizou uma conferência de imprensa.

“Agora temos um grande grupo no campus que, na minha opinião, é uma coleção dos tipos mais qualificados do que realmente sentimos que pode nos afetar”, disse Bielema.

“Do jogo da tigela, com todo o meu coração a quantidade de valor que o jogo da tigela nos levou em Orlando foi muito bom, mas quando, quando freqüentava as escolas de costa a costa, estive em todo o país.

“Tem sido muito, muito evidente. Foi incrível ver o trabalho duro que estamos fazendo para pagar, mas também apenas o reconhecimento que os jogadores têm em nós. As crianças comprometidas com outras escolas estão conversando conosco, os meninos que estão em consideração, tipos comprometidos conosco, estamos competindo contra os maiores dos grandes nomes, por isso é realmente um momento divertido.

Illinois tem o grande MO.

Aproximadamente duas horas das ricas áreas de talentos de St. Louis e Chicago, Illinois, não estão apenas obtendo jogadores no campus, mas também compromissos de desembarque.

Cinco das seis promessas de 2026 de Illinois aconteceram em janeiro, incluindo o receptor de três estrelas. Kenyon Alston De Orlando (Flórida) Bispo Moore. Linker ofensivo de três estrelas Landon von Seggern Comprometido com Illini após uma visita anterior a Champaign. Anderson, a cerca de uma hora de distância, é um objetivo importante. Bielema disse durante o fim de semana que a aula de Illinois no estado de Illinois 2026 está “carregada”.

“A atmosfera se destacou mais para mim e, por ser a terceira vez que estive lá, eles me trataram como se eu fizesse parte de sua própria família”, disse o guarda ofensivo de Omaha (Neb.)

“Os treinadores estavam vendo como foi minha temporada porque disseram que a única maneira de ter uma boa temporada é ter uma ótima temporada baixa, que é exatamente o que eu vivo”.

A baixa temporada está indo muito bem em Champaign. Finalmente, há muito o que se sentir bem com o interior do programa de futebol de Illinois.

