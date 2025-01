Brian Daboll visto parlare con il miglior potenziale quarterback allo Shrine Bowl

L’allenatore Brian Daboll era al centro dell’attenzione in questa offseason dopo aver portato i New York Giants a un misero record di 3-14 durante la stagione NFL 2024.

Daboll è elogiato in tutto il campionato per i suoi schemi offensivi e il suo QI, anche se è stato difficile da guardare la scorsa stagione a causa della mancanza di un quarterback valido.

Daniel Jones ha faticato al ritorno da un infortunio al ginocchio e successivamente è stato esonerato a metà stagione nonostante abbia firmato un prolungamento del contratto con New York.

Fortunatamente per Daboll e l’organizzazione, hanno la possibilità di affrontare la posizione nel prossimo Draft NFL 2025.

Con la terza scelta assoluta, i Giants potrebbero scegliere tra giocatori come Cam Ward e Shedeur Sanders.

In effetti, Daboll è stato recentemente visto parlare con Sanders durante un allenamento per l’East-West Shrine Bowl.

“Il quarterback del Colorado Shedeur Sanders e l’allenatore dei Giants Brian Daboll”, ha riferito Rush.

Il quarterback del Colorado Shedeur Sanders e l’allenatore dei Giants Brian Daboll. pic.twitter.com/xfvfokLVYF — Doug Rush (@TheDougRush) 25 gennaio 2025

È quel periodo dell’anno in cui le squadre iniziano a prepararsi sul serio per il draft, e sembra che Daboll stia facendo sapere che New York ha un serio interesse nel draftare Sanders.

Sanders ha avuto una grande stagione per il Colorado e dovrebbe essere scelto al massimo.

Resta però da vedere se sarà disponibile alle 15.

Anche i Tennessee Titans e i Cleveland Browns hanno bisogno di un quarterback, quindi New York deve sperare che nessuno dei due prenda Sanders prima che il loro nome sia sull’orologio.

Sanders sarebbe una grande risorsa per i Giants, quindi sarà interessante vedere se lo faranno atterrare.

