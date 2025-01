Brian Flores dei Vikings dice che accetterà qualsiasi richiesta di intervista

EAGAN, Minnesota – Brian Flores saluta il suo ritorno nel circuito degli allenatori della NFL, tre anni dopo il suo tumultuoso licenziamento da allenatore dei Miami Dolphins.

Mentre si avvicina alla fine della sua seconda stagione come coordinatore difensivo dei Minnesota Vikings, Flores ha detto martedì che accetterà qualsiasi intervista richiesta. Adam Schefter di ESPN ha segnalato finora richieste da due squadre: i Chicago Bears e i New York Jets.

Flores ha ammesso di essere interessato anche alla posizione aperta dei New England Patriots dopo aver trascorso lì i primi 15 anni della sua carriera nella NFL, e ha spiegato alcuni dei modi in cui crede di essere cresciuto, in particolare nel modo in cui gestirebbe l’attacco, da allora. a Miami

“È ovviamente un onore che sicuramente non prendo alla leggera”, ha detto Flores dopo aver ricevuto richieste di interviste. “Non vedo l’ora di iniziare queste conversazioni e di parlare con la gente del mio viaggio nel calcio, del mio viaggio verso la leadership”.

Flores, 43 anni, ha avuto diversi colloqui da capo allenatore nel 2022 dopo che i Dolphins lo hanno licenziato. Tuttavia, non ricevette alcuna offerta e successivamente fece causa alla NFL e a diverse squadre, accusando discriminazioni riguardo alle sue interviste con i Denver Broncos e i New York Giants, e il suo licenziamento da parte dei Dolphins.

La NFL ha privato i Dolphins della loro scelta al primo turno del draft 2023, tra le altre azioni disciplinari, a seguito di un’indagine sulle accuse di manomissione emerse nella causa di Flores. La causa stessa si sta ancora facendo strada attraverso il sistema legale e il processo arbitrale della NFL.

La causa sosteneva che alcune squadre della NFL conducono “interviste finte” programmate solo per rispettare la regola di Rooney della lega, che ora richiede alle squadre di parlare con più candidati provenienti da contesti diversi. Martedì Flores non ha risposto direttamente se cercherà di valutare se le richieste nei suoi confronti fossero autentiche o per scopi di conformità.

“Ho intenzione di prenderli tutti”, ha detto. “Ho intenzione di sedermi e parlare con qualsiasi squadra che sia interessata a parlare con me della posizione.”

Secondo le regole della NFL, i Jets o i Bears potrebbero intervistarlo la prossima settimana, dopo la partita delle wild card dei Vikings ai Los Angeles Rams lunedì. Tuttavia, non ha lasciato dubbi sul suo interesse per il lavoro dei Patriots nel caso in cui il proprietario Robert Kraft avesse deciso di intervistarlo.

“Voglio dire, stiamo parlando di tornare a casa, dove tutto è iniziato”, ha detto. “Quindi penso che sia un posto sicuramente speciale. Quando parlo del mio viaggio nel calcio, è lì che è iniziato. Quindi direi di sì (alle domande sul suo interesse). Ma allo stesso tempo, non dipende da me , tipo se vorranno parlare con me o qualcosa del genere.”

Flores ha affinato le sue capacità difensive durante il suo periodo con i Vikings. Durante la stagione regolare 14-3 della squadra, la difesa di Flores si è classificata seconda nella NFL per EPA difensivo, con 33 contrasti e quarta nei licenziamenti (49). Ma dopo aver trascorso la stagione 2022 come assistente difensivo con i Pittsburgh Steelers, Flores ha detto di aver intenzionalmente cercato lavoro per allenatori dalla mentalità offensiva come Kevin O’Connell dei Vikings.

Le offese di Flores a Miami hanno avuto l’ottava media di punteggio più bassa (19,9 punti a partita) durante il suo mandato nella NFL. E la sua incapacità di sviluppare una relazione con il quarterback Tua Tagovailoa ha conquistato i titoli dei giornali solo quest’estate, quando Tagovailoa ha definito Flores una “persona terribile” in un’intervista podcast.

“Ho avuto la fortuna di venire qui con (O’Connell), che è uno dei migliori nel settore”, ha detto Flores, “e vedere come pianifica, come lavora con il quarterback, come sono stato in grado di ribattergli domande e in un certo senso di prendere il suo cervello da un punto di vista offensivo, dal suo punto di vista, da come vede, da come guarda l’offesa, quindi è stato un grande matrimonio, direi.

“Fa parte di quella crescita, vedere diversi modi di farlo, assorbire tutte quelle informazioni, modificare alcune cose dal mio punto di vista, da un punto di vista di leadership, applicarle e vedere se funziona. E penso che mi piaccia cosa ho visto riguardo all’utilizzo di alcune di queste cose e come sono apparse nello specifico quest’anno.”

Flores ha parlato spesso in questa stagione del suo livello di comfort in Minnesota e dell’assimilazione della sua famiglia nella comunità locale. Quindi, prima di concludere martedì il suo incontro settimanale con i giornalisti del Minnesota, ha ribadito che il tempo trascorso lì è stato “fantastico” e ha aggiunto: “Dovrebbe essere la situazione giusta per me partire, per me, per me e per la mia famiglia”.