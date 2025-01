Brian Schottenheimer crede che i cowboy possano vincere “velocemente”

FRISCO, Texas – Quando Brian Schottenheimer è salito sul palco per essere introdotto come 10. L’allenatore nella storia di Dallas Cowboys lunedì, ha attraversato cinque repliche di trofei del Super Bowl, che funge da promemoria del passato in franchising.

Dall’ultima esibizione dei Cowboys nel campionato del Super Bowl o NFC, la siccità più lunga alla conferenza, tuttavia, sono passati ventidue anni, ma Schottenheimer ha detto ESPN di essere una squadra che può vincere “rapidamente”.

“L’obiettivo e la cosa principale è che vogliamo vincere un Super Bowl”, ha detto Schottenheimer. “E mio padre (capo allenatore di lungo tempo Marta Schottenheimer) ne ha sempre parlato. Disse: “Beh, perché dovresti avere altri obiettivi? Dovrebbe riguardare la vittoria del Super Bowl e solo una squadra (vincite), ma non lo fa ”significa che non ci provi. “E penso che una delle cose nel prendere questa prestigiosa posizione sia che possiamo colpire il terreno abbastanza rapidamente, perché non devo imparare i creatori della decisione, ho bisogno di sapere come funzionano le cose.

Questo è il primo periodo di Schottenheimer come capo allenatore, anche se nel corso degli anni ha detto per parlare con altre sei squadre. Quando ha giocato in Florida, ha detto che ha tenuto una carta che ha notato l’obiettivo di essere il più giovane allenatore della NFL.

Ora, dopo 25 anni di esperienza come assistente allenatore, ha una possibilità per il principale coaching con un accordo di quattro anni, anche se è lontana dalla più giovane NFL.

“Ho avuto alcune opportunità quando ero un uomo molto più giovane non mi sentivo pronto”, ha detto Schottenheimer, coordinatore offensivo Cowboys negli ultimi due anni. “Sono pronto adesso. So cosa voglio. So che aspetto ha.

Ha convinto il proprietario e CEO di Jerry Jones di essere il ragazzo giusto che ha sostituito Mike McCarthy attraverso una serie di interviste la scorsa settimana dopo che la squadra ha parlato con il coordinatore offensivo Philadelphia Eagles Kellen Moore, l’ex capo allenatore Jets Robert Saleh e Seattle Seahawks Leslie Frazieziert , che era il capo allenatore di Minnesota Vikings.

Editori birichini 2 correlati

Jones ha anche avuto un’intervista con il cornerback della Hall of Fame e il capo allenatore del Colorado Deion Sanders e l’ex allenatore Seahawks Pete Carroll, che è stato nominato capo allenatore Las Vegas Raiders.

Moore era limitato a un’intervista virtuale, che è durata circa 90 minuti per le regole della lega riguardanti le squadre ancora in gioco. L’intervista di Saleh ha richiesto circa quattro ore. Secondo il vicepresidente esecutivo Stephen Jones, Frazier e Cowboys hanno parlato per quasi sei ore.

Jerry Jones lo ha definito un “processo completo e completo”.

“Questo è un rischio”, ha detto Jerry Jones sul nome del primo allenatore, “ma non è Hail Mary.”

Un certo numero di giocatori, tra cui Dak Prescott, nonché allenatori che rimarranno sotto Schottenheimer, personale e personale di supporto, hanno preso parte a una conferenza stampa, che è durata più di un’ora, tra cui Dak Prescott, nonché allenatori e personale di supporto.

Schottenheimer chiamerà le partite come capo allenatore che McCarthy ha fatto negli ultimi due anni. Jason Garrett ha chiamato Plays per le sue prime tre stagioni come capo allenatore (2010-12).

“Penso che abbiamo molti pezzi fantastici”, ha detto Stephen Jones. “Chiedi” perché Schotty? “Penso che Schotty sia la combinazione perfetta per mantenere un po ‘di continuità, ma anche influenzare il cambiamento. Ne sono assolutamente convinto.”

Ma quello è stato l’approccio di Schottenheimer che Jones ha vinto soprattutto.

“Sono davvero bravo con X e O”, ha detto, “ma sono bravo con le persone.”

Jerry Jones stava ancora tornando all’osmosi e indicò l’apprendimento di Schottenheimer da suo padre. Marty Schottenheimer era il capo allenatore di quattro squadre: Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Washington e San Diego Chargers. La vittoria è settima nella storia della NFL. Tre volte le sue squadre hanno creato la partita del campionato AFC, ma non sono riuscite a raggiungere il Super Bowl.

Quando Schottenheimer ha accettato l’offerta di Cowboys venerdì, ha immediatamente chiamato sua madre Pat, che ha partecipato lunedì.

“Una delle cose che ha detto a sua madre”, disse Jerry Jones, “era: il primo sarà per lui. “”