Brian Windhorst ha una forte fiducia nel futuro di LeBron James

Ci stiamo avvicinando alla fine della carriera NBA di LeBron James?

Questo è ciò che la maggior parte delle persone ora presume che abbia 40 anni e abbia suggerito che la pensione è vicina.

Ma Brian Windhorst non è così sicuro e recentemente ha detto a ESPN di poter vedere James suonare per un po ‘.

“A differenza di altre persone, non credo che il finale sia vicino a LeBron James”, ha detto Windhorst, PR. Cerchi di legione.

Dopo il recente commercio di mostri di Lakers per Luka Doncic, più persone concordano con Windhorst in questo momento.

Doncic potrebbe essere esattamente ciò che il medico ha ordinato quando si tratta della carriera di James.

Il quattro volte campione gioca ancora molto, soprattutto alla sua età.

Ha una media di 34,5 minuti per Match, che è solo un po ‘in basso rispetto allo scorso anno.

Ha senso perché ha una media di 24,3 punti, 7,7 rimbalzi e 9,0 assist al giorno. Combatti, spara il 51,6 per cento dal campo e il 39,5 per cento dalla linea a tre punti.

Ma ci sono preoccupazioni che si stancherà o si fermerà nel giocare così spesso.

Tuttavia, Doncic ora può portare di più la squadra, ed è in realtà considerato il futuro del franchise in un’era dopo James.

Quindi, se Doncic può giocare di più e rimuovere una certa pressione dalle spalle di James, gli permetterà di giocare per più di un anno o due.

Molte persone pensano che James si ritiri dopo la prossima stagione, o forse dopo.

Ma se Doncic suona spesso e James può rimanere in salute e controllare i suoi minuti, chi deve dire che non gioca fino a quando non ha 45 anni?

James è ancora uno dei giocatori più efficaci dell’NBA, quindi perché non dovrebbe continuare a giocare se il suo corpo può gestirlo?

