Brian Windhorst nomina la squadra più aggressiva nelle trattative commerciali di Jimmy Butler

L’era di Jimmy Butler potrebbe essere finita per i Miami Heat.

Sembra che entrambi i partiti abbiano tagliato tutti i ponti.

Butler è stato sospeso per sette partite per presunta condotta dannosa per la squadra, che ha fatto ipotizzare un potenziale scambio.

Nonostante i suoi problemi di infortunio, l’età e la storia di conflitti e lotte di potere, Butler ha suscitato molto interesse in tutta la lega.

Secondo un rapporto di Brian Windhorst di ESPN (tramite Evan Sidery), i Phoenix Suns sono stati la squadra più aggressiva nella ricerca di Butler.

Su ESPN, Windhorst ha dichiarato che la maggior parte delle squadre stava cercando di vedere quanto poco avrebbero dovuto rinunciare affinché gli Heat regalassero Butler.

I Suns, invece, erano molto seri al riguardo.

I Suns sono la squadra più aggressiva nelle trattative commerciali per acquisire Jimmy Butler, per @WindhorstESPN: – Gli Heat non sembrano avere alcun interesse per Bradley Beal. – Butler, che sbarca a Phoenix, richiederà a Beal di rinunciare alla sua clausola di non scambio altrove in un complicato accordo multi-team.

L’unico problema è che l’unico modo per prenderlo sarebbe includere Bradley Beal.

Tuttavia, gli Heat non sono interessati al Beal, soggetto a infortuni, che ha una clausola di non scambio nel suo contratto e sta anche guadagnando un dollaro alto.

Windhorst ha sostenuto che mentre crede che Butler verrà spostato, i Suns potrebbero essere la squadra nella posizione più difficile per inseguirlo a causa del pessimo contratto di Beal.

Crede che l’unico modo per ottenere qualcosa sia includere una terza o potenzialmente una quarta squadra, e trovare qualcuno disposto ad accettare il contratto di Beal sarà una sfida.

La scadenza commerciale si avvicina e questa sarà la storia più importante da seguire.

