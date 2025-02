Brian Windhorst rivela il suo asporto dai Lakers di Luka Doncic -Debut

I fan di Los Angeles Lakers avevano molto su cui fare il tifo quando Luka Doncic ha debuttato molto.

Il contrasto dei sentimenti tra Lakers e i fan di Maverick di Dalla è stato tangibile, con il tutto esaurito Los Angeles-Crowd, che stava facendo un’eccitazione per accogliere la sua ultima stella, acquisito in un commercio di successo per Anthony Davis.

Dopo essersi seduto fuori con una tensione di vitello, Doncic ha preso il piatto con i colori di Lakers e ha giocato 24 minuti nella sua prima esibizione.

L’analista ESPN Brian Windhorst ha elogiato l’approccio calcolato di Lakers al debutto di Doncic.

Il team ha scelto strategicamente un matchup contro lo Utah Jazz, la cui lista sta lottando per abbinare il livello di talento di Laker, consentendo una piacevole transizione.

“Prima di tutto, per non giocare tra sei settimane, ti sentirai un po ‘strano andando là fuori. Ma giocando nel viola e nell’oro per la prima volta, ho notato che doveva andare in panchina e chiedere una bottiglia d’acqua prima della prima volta. Penso che la bocca fosse un po ‘asciutta per motivi diversi. Ma sai che non ha dovuto giocare bene in questo gioco. … Questo è un onboarding perfetto per Luka Doncic “, ha detto Windhorst via NBA presso ESPN.