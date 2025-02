Brian Windhorst rivela le sue principali preoccupazioni su Knicks

New York Knicks ha fatto due grandi funzionalità per correre le loro possibilità di campionato in questa stagione.

Atterraggio di Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges hanno sollevato il loro pavimento e il loro soffitto, e dovrebbero essere nella conversazione in questo momento per un titolo.

Tuttavia, con il modo in cui hanno combattuto contro le migliori squadre in campionato in questa stagione, ci sono anche alcuni motivi importanti per preoccuparsi di loro.

Almeno è così che si sente Brian Windhorst.

Quando ha parlato di ESPN, il famoso analista ha spiegato che anche se Mitchell Robinson si avvicina a fare il suo debutto stagionale, costringerà Tom Thibodeau.

“È difficile essere entusiasti del soffitto (Knicks ‘) alto.”@Windhorstspn Disposto le sue tre importanti preoccupazioni che potrebbero limitare le aspirazioni del campionato Knicks 🏆 pic.twitter.com/rkqnjqgkjx – NBA a ESPN (@espnnba) 24 febbraio 2025

Inoltre, Windhorst ha sottolineato che probabilmente dovranno giocare sulla strada nei playoff per superare Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, e hanno combattuto contro entrambe queste squadre in questa stagione.

Tutto sommato, Knicks è una squadra di grande talento e sono molto più profondi di quanto non siano stati negli anni precedenti.

Tuttavia, potrebbero non essere ancora allo stesso livello di altre squadre di calibro del campionato.

Sono decisamente sulla strada giusta e potrebbero voler aggiungere un altro pezzo o due solo ciò di cui hanno bisogno per ottenere la scimmia dalle loro spalle e tornare alla finale della NBA per la prima volta dagli anni ’90.

Ancora prevenendo una maggiore inversione di eventi o alcuni mancanti dalle migliori squadre in Oriente, questo potrebbe non essere il caso in questa stagione.

