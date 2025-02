Brian Windhorst rivela una grande preoccupazione per i maverick

Dallas Mavericks sta affrontando una battuta d’arresto significativa, proprio quando Anthony Davis ha iniziato a lasciare il segno con la squadra.

I rapporti suggeriscono che Davis potrebbe essere messo da parte per un massimo di un mese con una tribù adduttore sinistra, un infortunio che è stato inflitto durante il suo debutto a Dallas contro gli Houston Rockets.

I tempi non potrebbero essere peggiori per Dallas considerando le sue partite precedenti senza Luka Doncic, dopo aver registrato un deludente record di 9-15 quando era fuori in questa stagione prima che fosse scambiato.

L’analista ESPN Brian Windhorst ha recentemente espresso serie preoccupazioni sulle opinioni della competizione di Mavericks in futuro.

“È difficile guardarli e dire che vanno bene senza Anthony Davis”, ha detto Windhorst via NBA all’ESPN.

“È difficile guardarli e dire che vanno bene senza Anthony Davis.”@Windhorstspn Crede che Mavs non abbia spazio per errori senza un grande uomo. pic.twitter.com/kfaolsj1qa – NBA a ESPN (@espnnba) 10 febbraio 2025

Il periodo di Davis con Mavericks ha già dimostrato di essere una montagna russa.

Dopo essere arrivato a Dallas come parte del commercio di successo, il grande uomo ha messo insieme una prestazione impressionante prima del disastro colpito.

Il suo dominio era in piena vista quando ha rilasciato 26 punti, 16 rimbalzi, sette assist e tre blocchi in soli 31 minuti.

Tuttavia, la performance è stata abbreviata mentre è sceso nel terzo trimestre.

La situazione degli infortuni a Dallas sta diventando sempre più complicata.

Mentre il team vanta uno dei più profondi a metà della Western Conference, la sua profondità è seriamente testata.

L’assenza estesa di Derek Lively II dovuta a un osso rotto aveva già lasciato il frontcourt e la lesione di Davis collega il problema.

Sebbene Daniel Gafford dia un po ‘di sollievo, la ribalta sta ora cambiando per proteggere Kyrie Irving, che sta affrontando un problema del disco nella parte posteriore.

Con Davis Sidelinet, Irving sarebbe diventato il fulcro offensivo, ma Mavericks non può permettersi più battute d’arresto.

