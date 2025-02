Brighton vs Chelsea Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

As gaivotas para lutar contra o blues na Copa da FA.

A Brighton & Hove Albion será apresentada ao Chelsea de Enzo Maresca em um acessório da quarta rodada da xícara FA 2024-25. Brighton garantiu uma vitória dominante sobre a cidade de Nowich em seu último acidente da FA Cup. O Blues também conquistou uma vitória dominante em sua terceira rodada. Foi um jogo em casa para o Chelsea, onde eles obtiveram uma vitória fácil.

Brighton enfrentou a cidade de Norwich longe de casa. Foi uma vitória fácil para as gaivotas, onde seus atacantes tiveram um papel importante. Brighton terá uma boa quantidade de confiança quando enfrentar o Chelsea. Primeiro, eles terão o apoio de sua multidão local e os blues não foram da melhor maneira.

O Chelsea também chegará depois de garantir uma vitória sobre os lobos na Premier League. Isso os manterá seguro residencial. O Blues também procurará retornar às formas vencedoras. A FA Cup contra Brighton não será fácil para o Chelsea. Mas com o conjunto de jogadores que eles têm, o Blues pode chegar ao topo.

Começo:

Sábado, 8 de fevereiro, 20:00 GMT

Domingo, 9 de fevereiro, 01:30

Localização: Allianz Express Stadium, Falmer, Inglaterra

Forma:

Brighton: wwwll

Chelsea: wdwlw

Jogadores para olhar

Georginio Rutter (Brighton)

Rutter pode jogar como atacante e, bem como um atacante do meio -campista de sua equipe. Georginio Rutter também marcou para Brighton em sua vitória sobre o Manchester United na Premier League recentemente. Em seu jogo anterior da FA Cup para gaivotas, Georgininio Rutter marcou um dispositivo ortopédico. Será outro jogo importante para Brighton e o francês precisa avançar para sua equipe.

Cole Palmer (Chelsea)

Brilhante no meio do parque e muito útil para o seu lado no último terço, Cole Palmer é um dos jogadores mais importantes em alinhamento. A estrela inglesa pode criar uma diferença real para o seu lado enquanto estiver no campo. Você pode marcar gols. Palmer também possui boas habilidades de jogo que ajudaram a frente do Chelsea a encontrar a rede.

A maior parte da divisão -chave passa nesta temporada: ◎ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 66 – Cole ◉ 🇵🇹 46 – Trincao ◎ 🇳🇱 🇳🇱 51 – MATS Kohlert◉ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 58 – Vaclav Cerny ◎ 🇹🇷 56 – Dusan Tadic pic.twitter.com/v70ybakrk – whhoscored.com (@whoscored) 6 de fevereiro de 2025

Coincidência

Os Blues progrediram 25 dos últimos 27 quartos da Copa de Ties.

Brighton perdeu cada uma das suas quatro últimas reuniões contra o Chelsea em todas as competições.

O Blues tem sido o melhor lado nos dois últimos laços da FA Cup contra as gaivotas.

Brighton vs Chelsea: Dicas de apostas e probabilidades

Chelsea para ganhar @5/4 Unibet

Objetivos maiores que 3,5 a 7/5 aposta MGM

Christopher Nkunku para marcar

Lesões e notícias do equipamento

Os visitantes não terão Romeu Lavia, Gabriel Slonina, Benoit Badiashile, Wesly Fofana e David Da Fro Fofana para o próximo jogo.

Brighton sentirá falta dos serviços de nove de seus jogadores. James Milner é um deles que está fora desde outubro de 2024 devido a uma lesão na coxa.

Cabeçalho

Total de correspondências: 19

Brighton Won: 3

Chelsea venceu: 11

Desenhos: 5

Prever a linha

Brighton previu o alinhamento (4-1-4-1)

Verbruggggen (GK); Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey; Hinshelwood; Mineh, rutter, perdoe, mitoma; Welbeck

Chelsea previu o alinhamento (4-2-3-1)

Jorgesen (GK); James, Adarabioyo, Colwill, Cucurellla; Fernández, Caicedo; Madueke, Plamor, Sancho; Nkunku

Previsão de coincidências

O Blues pode terminar como o melhor lado em seu acidente da FA Cup contra Brighton. Eles têm uma equipe melhor e provavelmente progredirão para o próximo estágio da competição da Copa.

Previsão: Brighton 2-3 Chelsea

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: BBC, ITV

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport

