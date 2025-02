Brighton vs Chelsea Previsão, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

As gaivotas prontas para receber o Blues para o orgulho da Premier League.

Brighton está pronto para o anfitrião do Chelsea mais uma vez, mas desta vez será o dia 25 da temporada 2024-25 da Premier League. As gaivotas em seu último jogo derrotaram seus próximos adversários para eliminá-los da FA 2024-25. Em relação à classificação da Premier League, Brighton está no décimo lugar e o Blues está em quarto lugar.

Brighton alcançou desconforto ao derrotar o Blues no acessório da quarta rodada da FA Cup. Foi também um jogo em casa para as gaivotas. Será interessante ver em que abordagem Brighton pensará.

No EPL, as gaivotas apresentaram algumas ações médias. Eles venceram oito dos 24 jogos disputados até agora na liga.

O Chelsea, por outro lado, está tendo uma temporada decente quando se trata da Premier League, já que eles estão no local da Liga dos Campeões. Do Blues, ninguém conseguiu marcar nenhum gol, apesar de ter todos os seus jogadores importantes no campo na luta contra a FA Cup. A equipe agora buscará vingança aqui. Enzo Maresca certamente encontrará uma estratégia diferente aqui.

Começo:

Localização: Brighton e Hove, Inglaterra

Estádio: American Express Stadium

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Sexta -feira, 14 de fevereiro; 20:00 GMT / 15:00 ET / 12:00 PT

Árbitro: Chris Kavanagh

VAR: em uso

Forma:

Brighton: Wwllw

Chelsea: dwlwl

Jogadores para olhar

Kaoru Mitoma (Brighton)

Vindo do Japão, Kaoru Mitoma teve um desempenho mais alto da última vez. O extremo japonês marcou o vencedor da partida para Brighton e garantiu o título do jogador de jogo por sua performance no jogo. Mais uma vez, será uma grande ameaça para os visitantes. Kaoru Mitoma liderará o ataque do lado esquerdo e mais uma vez poderá ajudar as gaivotas a bater o blues.

Cole Palmer (Chelsea)

O meio -campista inglês é o maior goleador do Chelsea na Premier League nesta temporada. Ele marcou um total de 14 gols em 24 jogos. Cole Palmer também é o líder de assistências do Blues com seis assistências.

Você terá que se intensificar desta vez, já que sua equipe enfrentará Brighton novamente. O Blues estará sob pressão e Cole Palmer terá que abandonar uma apresentação especial aqui.

Coincidência

Chelsea perdeu apenas um de seus sete jogos da Premier League contra Brighton.

O Blues está atualmente na sequência mais longa sem vitórias em casa na Premier League.

Brighton perdeu todos os seus últimos três jogos da liga contra o Blues.

Brighton vs Chelsea: Dicas de apostas e probabilidades

Festa para terminar em um empate @11/4 ladbrokes

Objetivos maiores que 3,5 @11/8 ACO MGM

Cole Palmer marcará @5/1 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Os visitantes que o Chelsea não terão pelo menos seis jogadores em ação devido a lesões. Nicolas Jackson e Wesley Fofana são alguns nomes da lista de lesões do Chelsea.

Brighton ficará sem os serviços de James Milner, Mats Weiffer e outros seis jogadores devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 15

Brighton venceu: 2

Chelsea venceu: 9

Desenhos: 4

Alinhamentos previstos

Brighton previu o alinhamento (4-2-3-1)

Verbrigen (GK); Vanman, Van Hecke, Dunk, Lamptey; Corame Baleba, Hishelwood; Menow, roteador, mito; Peido

Chelsea previu o alinhamento (4-2-3-1)

Sánchez (GK); James, Adarabioyo, Chabah, Cucurella; Caicelo, Fernández; Net, Palmer, Sancho; Nkunku

Previsão de coincidências

É muito provável que o concurso Brighton vs Chelsea Premier League 2024-25 termine com um empate com os dois lados, garantindo um ponto cada.

Previsão: Brighton 2-2 Chelsea

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: esportes de céu, esportes TNT

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, TV esportiva

