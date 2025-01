Brison Fernandes e Nikolaos Karelis destacam o ataque do Time da Semana da Semana 15

Muitos jogadores indianos impressionaram na semana 15 do ISL.

A Superliga Indiana (ISL) concluiu com sucesso sua primeira semana de jogos de 2025 e que começo foi. Mohun Bagan continuou a sua sequência dominante e reforçou a liderança no topo da tabela depois de derrotar o Hyderabad FC em casa. O Mohammedan SC teve uma atuação motivadora e conseguiu manter o NorthEast United afastado e tirar um ponto de Guwahati.

O FC Goa goleou o Odisha FC por 4-2 fora de casa e enviou uma declaração de intenções a todo o campeonato. O Jamshedpur FC se recuperou e conquistou uma vitória de recuperação sobre o Bengaluru FC nos últimos minutos dos acréscimos. O Kerala Blasters se contentou com uma vitória por 0-1 sobre o Punjab FC, em Delhi, antes do Mumbai City FC causar ao East Bengal uma derrota dolorosa com um gol no final dos acréscimos.

Falando nisso, vamos dar uma olhada na equipe da semana de Khel Now para a semana de jogos 15.

Formação: 4-4-2

Goleiro – Vishal Kaith (Mohun Bagan SG)

Vishal Kaith tem sete jogos sem sofrer golos na ISL 2024-25 (Cortesia: ISL media)

Vishal Kaith se destacou entre todos os goleiros desta semana. Ele não apenas não sofreu golos, mas também ajudou Mohun Bagan a vencer com seu heroísmo sob a barra. O internacional indiano lidera a corrida pela Luva de Ouro e espera-se que a vença. Seu jogo sem sofrer golos contra o Hyderabad FC foi o sétimo sem sofrer golos na temporada 2024-25. Além disso, fez sete defesas, incluindo três de dentro da área.

RB – Resgatar Tlang (NorthEast United FC)

Redeem Tlang se tornou o mais recente ala a se adaptar perfeitamente como lateral. Tlang fez uma exibição maravilhosa esta semana e manteve as coisas muito apertadas na retaguarda. Ele simplesmente não parecia novo na posição de lateral-direito e agora deve ser a primeira escolha de Juan Pedro Benali. O jogador de 29 anos venceu os duelos terrestres em 10/11 e todos os duelos aéreos, fazendo quatro desarmes, três liberações e uma interceptação.

CB – Florent Ogier (Mohammedan SC)

Florent Ogier teve seu melhor desempenho da temporada contra o NorthEast United e manteve sua unidade de ataque sob controle. O francês permaneceu como uma parede no coração da defesa muçulmana do SC e mostrou resiliência e compostura. Ogier fez oito liberações, cinco bloqueios e dois tackles e venceu a maioria dos duelos aéreos e terrestres. Ele também manteve uma precisão de passe de 81%.

CB – Mehtab Singh (Mumbai City FC)

Mehtab Singh foi o melhor defesa-central indiano desta semana. Ele continua a brilhar na defesa do Mumbai City FC com suas atuações consistentes e impactantes. Singh fez 11 liberações, o maior número de qualquer defensor nesta semana, além de dois bloqueios. Ele venceu todos os duelos aéreos e completou bolas longas em 11/16. Além disso, ele executou 52/60 passes perfeitamente com uma precisão de passe de 87%.

LI – Muhammed Uvais (Jamshedpur FC)

Muhammed Uvais emergiu como protagonista do Jamshedpur FC na partida contra o Bengaluru FC. Uvais coroou o seu brilhante desempenho defensivo com um golo tardio que completou a recuperação da sua equipa em casa. Ele aproveitou o erro de Gurpreet e mandou a bola para o fundo da rede com um primeiro toque sublime. O lateral-esquerdo também fez três desarmes, duas interceptações e um desarme e ainda executou dois passes importantes.

ISL 2024-25: Equipe da Semana da Semana 15

RM – Udanta Singh (FC Goa)

Udanta Singh parece ter encontrado suas chuteiras novamente. Ele pareceu muito impressionante e se tornou um jogador perigoso sob o comando de Manolo Márquez. O antigo internacional indiano marcou na vitória enfática do FC Goa sobre o Odisha. Ele executou dois passes importantes enquanto fazia duas interceptações e tackles cada e uma liberação. Singh venceu a maioria de seus duelos como fio condutor no flanco direito e causou muitos problemas aos defensores adversários.

CM – Mohamed Irshad (Mohammedan SC)

Mohamed Irshad puxou os cordelinhos no meio do parque para o Mohammedan SC. Jogou de acordo com a situação e contribuiu tanto no ataque quanto na defesa. A sua presença no meio-campo não permitiu ao NorthEast United passar pelo meio e criar oportunidades. Irshad venceu nove duelos corridos e fez seis liberações e tackles cada. Além disso, ele também fez dois bloqueios e interceptações cada, ao mesmo tempo em que fazia uma liberação crucial na linha do gol.

CM – Mohamed Ali Bemammer (NorthEast United FC)

Mohamed Ali Bemammer teve um ótimo desempenho no meio do NorthEast United. Ele fez uma grande diferença com seu estilo de jogo extraordinário e conseguiu executar vários passes decisivos. Bemammer fez seis passes importantes e foi excelente na distribuição de bola. Sua visão, junto com sua habilidade de encontrar seus companheiros com passes precisos, fazem dele uma proposta única para os Highlanders.

LM – Brison Fernandes (FC Goa)

Brison Fernandes marcou mais dois gols e se tornou o primeiro jogador indiano a marcar dois gols consecutivos na história do campeonato. O jovem trouxe o seu melhor jogo para a mesa e levou o FC Goa a uma memorável vitória fora de casa. Fernandes é agora o segundo maior artilheiro indiano do campeonato nesta temporada, com cinco gols marcados. Além dos gols, ele também fez duas interceptações e desarmes cada.

ST – Nikolaos Karelis (Mumbai City FC)

Nikolaos Karelis marcou oito gols na ISL nesta temporada (Cortesia: ISL media)

Nikolaos alcançou o impensável e levou a cidade de Mumbai a uma vitória tardia contra Bengala Oriental na Cidade da Alegria. O atacante grego marcou dois gols e os Islanders somaram mais três pontos, incluindo um gol da vitória no minuto final, quando o jogo estava empatado em 2 a 2. Karelis acertou cinco chutes a gol, o maior número de qualquer jogador nesta semana, e também registrou um desarme no processo.

ST – Noah Sadaoui (Kerala Blasters FC)

Noah Sadaoui teve um desempenho vitorioso pelo Kerala Blasters contra o Punjab FC e ajudou-os a se recuperar e vencer novamente. Ele marcou um gol de pênalti e foi uma força imparável na ala esquerda. O extremo marroquino incomodou os defesas com a sua velocidade, experiência e astúcia e no processo ganhou um pênalti. Ele também executou três passes importantes, mantendo uma precisão de passe de mais de 80%.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.