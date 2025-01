Bristol Bears x Gloucester-Hartpury: como assistir à estreia de Ilona Maher no rugby britânico

Ilona Maher faz sua estreia pelo Bristol Bears neste domingo no Ashton Gate Stadium. (Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)

Dos Jogos Olímpicos aos DWTS No Ashton Gate Stadium, Ilona Maher está em alta. A medalhista de bronze americana assinou um contrato de três meses com o Bristol Bears antes da Copa do Mundo de Rugby de 2025. Maher começa sua jornada com os Bears com uma partida contra o atual campeão da Premiership de Rugby Feminino, Gloucester-Hartpury, neste domingo, 5 de janeiro, uma repetição da última. final da temporada. Devido ao entusiasmo pelo trabalho de Maher potencial Estreia com o Bristol Bears (es pronto para ser um substituto amanhã), a partida foi transferida para o estádio Ashton Gate e são esperados quase 8 mil espectadores. Para os fãs americanos que estão acompanhando o primeiro jogo de Maher, Bristol Bears vs. Gloucester-Hartpury começa às 7h45 ET/4h45 PT.

Será que Maher dará aos Bears uma vantagem para reescrever a derrota final da temporada passada? Sintonize amanhã (bem cedo) para descobrir!

Como assistir à primeira partida de rugby de Ilona Maher com o Bristol Bears:

Data: 5 de janeiro de 2025

Tempo: 7h45 Leste / 4h45 Pacífico

Localização: Ashton Gate, Bristol, Inglaterra

Canal de televisão: N / D

Transmissão: TRN+

Quando é o primeiro jogo de Ilona Maher no Bristol Bears?

Bristol Bears enfrenta Gloucester-Hartpury em uma partida de rugby feminino da Premiership neste domingo, 5 de janeiro. A partida de estreia de Maher começará às 12h45, horário local, em Bristol, na Inglaterra. Para os telespectadores dos EUA, isso significa que o jogo começa cedo, às 7h45 ET/4h45 PT.

Em que canal está o primeiro jogo do Bristol Bears de Ilona Maher?

Nos EUA, partidas selecionadas de rugby feminino da Premiership estão disponíveis para assistir exclusivamente na The Rugby Network. Certos jogos no TRN são transmitidos gratuitamente, desde que você crie uma conta. No entanto, o Bristol Bears vs. O Gloucester-Hartpury de amanhã é um dos jogos atrás de acesso pago e é transmitido pela TRN +.

Como assistir ao rugby feminino da Premiership nos EUA:

TRN + oferece Gallagher Premiership Rugby ao vivo, Premiership Rugby Cup e partidas selecionadas de Premiership Women’s Rugby. Você também pode assistir a replays completos e destaques da partida na plataforma. TRN+ oferece um teste gratuito. Experimente gratuitamente na The Rugby Network

Como assistir ao Bristol Bears vs. Gloucester-Hartpury nos EUA:

Fora do Reino Unido e dos EUA, muitas partidas da Premiership Women’s Rugby estão disponíveis para transmissão ao vivo gratuitamente na Rugbypass TV, incluindo .

No momento, Rugbypass TV é uma plataforma totalmente gratuita. Tudo que você precisa fazer para transmitir partidas é criar uma conta gratuita. Claro, se você estiver nos EUA, isso significa que pode precisar da ajuda de uma VPN.