Bristol City vs Swansea City Previsão, alinhamentos, apostas e probabilidades

Os Robins para encontrar os Switches em uma próxima partida da liga.

Bristol City está pronto para receber Swansea City no dia 31 da temporada 2024-25 do Campeonato da EFL. Os Robins estão no nono lugar depois de vencer 10 jogos em 30 jogos da liga até agora. Os cisnes, por outro lado, estão em 17º lugar, mesmo depois de vencer nove jogos porque perderam mais jogos.

Bristol City terá a vantagem, pois eles jogarão em casa. Eles foram presos em seu jogo anterior da liga, contra a equipe do Oxford United. Os Robins poderiam ter a vantagem do lugar em casa ao seu lado, mas a partida da liga contra o Swansea City não será uma questão fácil.

Swansea City terá pouca confiança. Primeiro, eles jogarão fora de casa e, em segundo lugar, não conseguiram vencer nenhum dos seus últimos seis jogos do Campeonato da EFL. Sim, eles garantiram um empate no meio, mas não ganharam nenhum deles. Será uma saída difícil para os cisnes quando eles enfrentarem os robins.

Começo:

Domingo, 9 de fevereiro, 17:30 IST; 12:00 GMT

Localização: Ashton Gate Stadium, Bristol, Inglaterra

Forma:

Cidade de Bristol: LLDWD

Swansea City: Lllll

Jogadores para olhar

Anis Mehmeti (cidade de Bristol)

O meio -campista albaneses marcou nove gols e ajudou seus companheiros de equipe uma vez em 28 jogos da liga nesta temporada. Anis Mehmeti é o artilheiro dos Robins, apesar de ser o meio -campista. Ele fornece um valor real ao seu lado e procurará desempenhar um papel importante para ajudar sua equipe a garantir mais três pontos no próximo jogo da liga.

Liam Cullen (Swansea City)

O atacante de 25 anos, Liam Cullen, é o melhor artilheiro do Swan no campeonato EFL em andamento. Ele conseguiu marcar nove gols em 27 jogos para sua equipe na liga até agora. Swansea City pode confiar em Liam Cullen para desempenhar um papel importante e tirá -los da sequência do perdedor.

Coincidência

Esta será a 25ª reunião entre Bristol City e Swansea City em todas as competições.

Os cisnes marcaram mais gols, mas venceram um número menor de partidas entre os dois.

Swansea só conseguiu vencer apenas um de seus últimos seis jogos da Liga de Visitantes de Los Robins.

Bristol City vs Swansea City: Dicas de apostas e probabilidades

Bristol City para ganhar a apostas 10/11 AK

Objetivos maiores que 2,5 @11/10 Bet365

Nahki poços para escrever @11/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Ambas as equipes têm todos os seus jogadores prontos para estar em ação, pois não há ferimentos.

Lewis O’Brien está em disputa para estrear na cidade de Swansea na reunião de domingo com Bristol City. Mais notícias da equipe antes da viagem de cisne a Ashton Gate 👇 – Swansea City AFC (@swansoficial) 7 de fevereiro de 2025

Cabeçalho

Total de correspondências: 25

Bristol City ganhou: 9

Swansea City venceu: 7

Desenhos: 9

Prever a linha

Bristol City previu o alinhamento (3-4-2-1)

O’Leary (GK); Vyner, Dickie, McNally; Sykes, Mehmati, cavaleiro, pássaro; Terreno, fio; Poços

Swansea City prevê o alinhamento (3-4-3)

Vigorouroux (gk); Christie, Cabango, Delcroix; Key, Fulton, Franco, Tymon; Ronald, Cullen, Bianchini

Previsão de coincidências

A cidade de Bristol pode terminar como o melhor lado aqui e é provável que Swansea City continue sua carreira sem vitórias.

Previsão: Bristol City 2-1 Swansea City

Detalhes da transmissão

Índia – Fancode

Reino Unido – futebol esportivo do céu

EUA.

