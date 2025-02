British Open è entrato a far parte degli US Open offrendo un percorso diretto del distretto di Golf di Breakaway per raggiungere il campo per il più grande campionato di quest’anno.

Il giocatore leader che non è stato ancora rilasciato dall’investimento individuale di Liv dopo che un torneo a Dallas a fine giugno viene assegnato nel più antico maggiore mondiale, che si terrà a Royal Portrush nell’Irlanda del Nord, il mese successivo.

La decisione ha seguito la revisione annuale delle eccezioni di Open “per assicurarci di fornire percorsi in base ai risultati dei viaggi professionali che hanno portato al campionato”, ha dichiarato Mark Darbon, CEO di R&A.

Gli US Open hanno annunciato la scorsa settimana di aver assegnato una posizione a un giocatore leader tra i primi tre nel mezzo di Liv quest’anno.

“Ammettiamo che i giocatori che gareggiano in Liv Golf dovrebbero anche avere l’opportunità di aprire luoghi attraverso gli investimenti della stagione individuale e i percorsi esistenti”, ha detto Darbon.

“Siamo orgogliosi di offrire una vasta gamma di opportunità per venire in tutto il mondo e non vediamo l’ora di cui i golfisti appariranno in Royal Portrush a luglio.”

Scott O’Neil, CEO di Liv Golf, ha affermato che la decisione di R&A era “un vero certificato di forza sul campo e un impegno di R&A per i Golffan di tutto il mondo”.

“Liv continua la nostra missione di portare i migliori giocatori ai quattro angoli del mondo per far crescere il gioco. Siamo entusiasti del futuro di questo grande sport.”

R&A utilizza anche la serie Asian Tour International (Macao) come parte di una serie di qualifiche aperte che offre luoghi per finali di alto livello. Liv offre supporto finanziario per la serie internazionale e molti giocatori Liv spesso competono in esse.

R&A ha preso un posto per il vincitore del tour asiatico nel 2022, in circa il momento in cui Liv ha partecipato al distretto. Durante i due anni precedenti, regolari eventi asiatici nel tour nella serie di qualifiche aperte.

Ci sono già 12 giocatori nel distretto di Liv in Saudi che sono stati rilasciati o qualificati per interpretare il 17-20. Luglio, tra cui Big Masters e precedenti vincitori Open come Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Jon Rahm e Cameron Smith.

Liv è iniziato per l’ultima settimana della quarta stagione al Riadh Golf Club di Saudi, dove Adrian Meron ha vinto e va in Australia questa settimana.

Ha un totale di 14 eventi nel suo programma del 2025.

Reporting Associated Press.

