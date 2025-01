Brittany Mahomes invia un messaggio di 2 parole prima della partita di campionato

Kansas City Chiefs è tornato nella partita del campionato AFC per il settimo anno consecutivo, una testimonianza di quanto sia stata dominante la loro gara con Patrick Mahomes.

I capi sono entrati nella stagione 2024 della NFL sperando di diventare il primo Masters del Super Bowl “a tre torba” della NFL e sono sulla buona strada per farlo.

Kansas City incontrerà Buffalo Bills, una squadra con cui ha acquisito familiarità negli ultimi anni durante la loro stagione regolare e le partite di playoff.

Josh Allen contro Mahomes è indubbiamente diventato la principale partita di quarterback in campionato in quanto rappresentano due dei migliori giocatori nella posizione.

Mahomes è già considerato uno dei migliori giocatori nella storia della lega in virtù di tutti i riconoscimenti che ha ricevuto, ma ha la possibilità di cementarsi davvero nel tutto il giocatore importante se vince un altro Super Bowl.

Prima del tanto atteso matchup, la moglie di Mahomes Brittany ha pubblicato due semplici parole tramite il suo account Instagram personale.

“Oggi Lfgggggggggg” Brittany Presentato.

Come il resto di Kansas City, Brittany è entusiasta della partita, che metterà due delle migliori squadre in campionato l’una contro l’altra.

Mahomes ha preso il controllo contro Allen nelle loro partite precedenti, sebbene quest’ultimo gioca al miglior calcio della sua carriera.

Battere le bollette sarà un grande compito, anche per i capi che hanno tutto il necessario per far fronte alla sfida.

Patrick è sempre salito in grandi partite e sarà divertente vedere come appare quando incontra Buffalo.

PROSSIMO: I fan della NFL sono annoiati dall’ultimo messaggio della madre di Patrick Mahomes