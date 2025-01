Brittney Griner ad Atlanta: come fa un sogno, Mercurio

I grandi movimenti nell’agenzia libera WNBA sono stati la norma negli ultimi anni, ma martedì ha rilasciato un enorme per il 2025: Brittney Center Griner, selezione n. 1, che ha trascorso la sua carriera WNBA di 11 stagioni con Phoenix Mercury, si sta dirigendo verso il Sogno ad Atlanta.

Il doppio giocatore difensivo del WNBA dell’anno, Griner nella sua carriera su 17,7 punti, 7,4 rimbalzi e 2,6 tiri bloccati. L’ex star Baylor è uno dei migliori centri reali nella storia del WNBA e guida la lega nei blocchi otto volte. S 812 blocchi, Griner solo Margo Dydek (877) e Lisa Leslie (822) in blocchi di carriera.

Griner, la tripla medaglia d’oro olimpica, era sinonimo di mercurio e gran parte della comunità di Phoenix. Insieme a Diana Tauras e Penny Taylor, che erano in tutte e tre le squadre del Mercury Championship, Griner era uno dei giocatori firmati più popolari di Mercury.

Ora, con Griner via e riportato da Alyssa Thomas e lo status di Taurasi 42 -YEAR per questa stagione imminente, quando considera la pensione, Mercurio avrà una nuova prospettiva. Esaminiamo come Griner si adatta a un sogno, a ciò che aveva su Mercurio e come si adatta senza di lei.

In che modo il griner è adatto alla lista dei sogni di Atlanta?

Durante una lunga carriera sulla costa della Florida Gulf Coast, il nuovo allenatore dei sogni Karl Smessko era noto per giocare una formazione più piccola che ha sparato molti 3 puntatori. Questa è la sua prima invasione di WNBA, quindi non sappiamo come cambiare il suo sistema con un talento professionale. Ma circondare il centro del Griner’s Sagittario Center sembra una buona idea.

Il sogno è andato la scorsa stagione 15-25 sotto l’allenatore Tanisha Wright ed è stata l’ultima squadra a eseguire i playoff come seed n. Questo non bastava per salvare il lavoro di Wright; Dopo tre stagioni ad Atlanta sono state rilasciate.

Atlanta si è unito alla lega come squadra di espansione nel 2008 e nel 2009 Angel McCoughtry ha vinto le finali Sen of WNBA tre volte – 2010, 2011, 2013 – ma non ha mai vinto la partita finale. Seattle li ha spazzati nel 2010 e il Minnesota lo ha fatto due volte.

Il sogno ha reso il gioco due volte nelle ultime sei stagioni, nel 2023 e 2024. Allisha Gray (15,6 ppg) e i punti di Jordin Canada, le cui ultime due stagioni sono state le migliori statisticamente della sua carriera WNBA.

Griner, che ha compiuto 34 anni a ottobre, ha giocato molto all’estero con il basket americano, in modo che il nuovo sistema non dovesse adattarsi ad esso. Sarà interessante vedere come Atlanta sta finendo la squadra intorno a lei. – Fpe

Dopo aver giocato la sua carriera di 11 anni di WNBA a Phoenix, Brittney Griner si sta dirigendo ad Atlanta. Barry Gossage/NBAE tramite Getty Images

Cosa significa il Griner Firma per un sogno?

Questa è la più grande firma di Atlanta di sempre in un’agenzia libera. L’anno scorso, Tina ha firmato Charles e ha spianato la strada per diventare il capo del rimbalzo WNBA e è passato al n. 2 nell’elenco di tutti i tempi. Ha anche aggiunto il Canada tramite cartello. Ma Griner è una leggenda che era ancora richiesta da diverse squadre. Secondo Ramon Shelburne di ESPN, Aces ha anche considerato Griner.

Rimandolando l’elemento di basket e aggiungendo Griner, lo stato aumenta il sogno nel mondo dello sport di Atlanta, anche se può fare così tanto finanziariamente. La scorsa settimana, il sogno ha annunciato di aver esaurito i loro biglietti per il condimento per la stagione 2025, il secondo anno consecutivo, che si è esaurito nell’arena di 3.500 posti nella College Park Arena.

L’anno scorso, Atlanta ha giocato entrambe le partite contro la febbre dell’Indiana in una fattoria statale molto più grande, e l’arena di Dream dal 2008 al 2016. Con Griner A bordo, Atlanta potrebbe sentirsi più a suo agio a spostare altre partite in questa stagione e prendere in considerazione un posto più ampio nel posto più ampio futuro, se resistono. – Pelton

Breaking: The Denolf WNBA All-Star Brittney Griner ha concordato con un accordo di un anno con Dream Atlanta, le fonti mi chiamano e @Shamscharania Griner ha trascorso tutta la sua carriera con Phoenix e ora si dirige ad Atlanta in uno dei movimenti gratuiti più sorprendenti delle agenzie nella storia della lega pic.twitter.com/bppqiex7bw – Alexa Philippou (@alexaphilippou) 29. Gennaio 2025

Qual è l’eredità di Griner con Mercurio?

Mercury ha vinto il suo ultimo titolo WNBA nel 2014, la seconda stagione in campionato, e nel 2021 è partito nell’ultimo viaggio alla finale del WNBA quando ha guidato Phoenix in punteggio, scoraggiante, blocchi e una percentuale di goal. Nel febbraio 2022, Griner fu imprigionato in Russia dopo aver giocato lì in bassa stagione e perse la stagione WNBA del 2022.

Griner fu rilasciato nello scambio di prigionieri nel dicembre 2022. Le partite più emotive della storia della lega. Griner ha detto molte volte nella sua carriera, anche dopo essere tornato dalla sua detenzione secondo cui Phoenix era a casa e non riusciva a immaginare di suonare altrove.

Ma non dire mai nello sport professionistico. Mercury si è schiantato nel 2023, 9-31 e i playoff sono scomparsi per la prima volta dal 2012. La scorsa stagione sono migliorati a 19-21 sotto il nuovo allenatore di Nate Tibbets e hanno perso nel primo turno dei playoff. Phoenix ha un ripristino con Tibbetts e CEO (Nick U’ren) Griner’s Parteture è un altro passo.

La sua eredità, tuttavia, è ambientata a Phoenix come giocatore che ha incontrato il suo potenziale, era costantemente uno dei giocatori della WNBA ed era un fan preferito. Indipendentemente da ciò che Griner sia andato nella sua vita e nella sua carriera, i fan di Mercury “X-Factor” si attaccano a lei. Mancheranno il grinno e viceversa. – Fpe

In che modo Phoenix sarà influenzato dalla partenza di Griner e aggiungendo Thomas?

Griner e Mercurio si stavano preparando ad andare in diverse direzioni. Space Cap è in premium a causa dell’ambizione di Phoenix di aggiungere Thomas e Satou in modo salutare, oltre a Dewanna Bonner. (Alexa Philippou di ESPN ha riferito martedì che Mercury era uno dei due finalisti di Bonner, un agente illimitato e il fidanzato di Thomas.)

Inoltre, l’adattamento sistematico tra Thomas e Griner potrebbe essere complesso. Sebbene Thomas abbia giocato con il Centro Connecticute (Brionna Jones), il risultato è stato un crimine che ha inserito l’11 delle 12 squadre WNBA in tentativi di 3 punti e ha avuto uno spazio relativamente piccolo in cui ha funzionato. Questo non è lo stile che Tibbetts preferisce giocare.

Sulla base di queste circostanze, Mercurio era certamente a suo agio nell’affrontare il Griner e trovare una soluzione migliore. A questo punto della loro carriera pertinente, Thomas è più efficace in tribunale. Nel 2023 è stata un voto in MVP in MVP e la scorsa stagione è stata la selezione della prima squadra di All-Waita.

Se Phoenix può atterrare salutare attraverso un segno e un commercio, Mercurio sarà vincitori fuori stagione nonostante la perdita di Griner. Se Thomas è probabilmente il miglior giocatore per cambiare le squadre in questa offseason, gli anni Sably-DVA sono stati rimossi dalla connessione a Thomas nella prima squadra All-Curls in questo elenco è arrivato secondo.

Tuttavia, Phoenix sarà sicuramente entusiasta se uno di questi nuovi arrivati ​​di offseason si avvicina all’impatto di Griner, che ha nella valle. – Pelton