Broadcast Live, canal de televisão, horário de início e onde ver a Bundesliga 2024-25

Um confronto do topo da tabela da Bundesliga.

A jornada de 22 da Bundesliga 2024-25 nos leva à Casa do Campeão da Defesa Bayer Leverkusen, que recebeu o campeão do recorde de Bayern de Munique em um choque de primeira classe. Leverkusen vai para o seu segundo melhor começo na categoria alemã mais alta. Mas ainda existem oito pontos dos líderes do Bayern da liga. Eles terão que alcançar um milagre enquanto esperam que o Bayern caia algumas vezes mais para defender sua coroa.

O Bayern, pelo contrário, aproveite o seu melhor começo para uma campanha da Bundesliga depois de ter coletado 54 pontos em 21 dias. A Baviera marcou 65 gols enquanto concedeu apenas 19 no nível alemão. Eles foram dominantes por todos os meios e estão muito motivados a recuperar seu título. Os homens de Vincent Kompany entram neste jogo no final de uma vitória na Liga dos Campeões sobre o Celtic.

Quando e onde acontecerão o Bayer Leverkusen x Bayern de Munique?

O jogo será disputado no sábado, 15 de fevereiro em Bayarena, Leverkusen, Alemanha. O jogo começará às 17:30 no Reino Unido. Os espectadores na Índia podem sintonizar às 23:00.

Onde e como ver a transmissão ao vivo de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique na Índia?

Pode -se transmitir esta partida na Sony Liv.

A partida da Bundesliga 2024-25 entre Bayer Leverkusen vs Bayern de Munique será transmitida em canais sob a Sony Sports Network na Índia.

Onde e como ver a transmissão ao vivo de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem ajustar o Sky Go UK e o Sky Sports Mix para transmitir o jogo ao vivo.

Onde e como ver a transmissão ao vivo de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique nos Estados Unidos?

Você pode ver este jogo da Bundesliga ao vivo na ESPN+.

Onde e como Live Bayer Leverkusen vs Bayern de Munique na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria estará disponível no aplicativo inicial. Você também pode experimentar o canal africano do Canal+Sport 1.

