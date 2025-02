Broadcast Live, canal de televisão, horário de início e onde ver a Copa Carabao 2024-25

Os Gunners procuram se defender contra os Uracas.

O Newcastle United está pronto para ser o anfitrião do Arsenal na Copa da Copa 2024-25 da semifinal. Os anfitriões de Newcastle têm uma clara vantagem aqui, pois eles vêm depois de vencer a primeira mão para a pontuação por 2 a 0. Os Uracas procurarão se defender bem contra o ataque do Arsenal.

Os Gunners terão um ótimo trabalho a fazer. Os homens de Mikel Arteta procurarão jogar futebol atacando mais uma vez. Eles terão alguma confiança apesar de jogar em terra porque o Arsenal garantiu uma vitória dominante sobre o Manchester City na Premier League. Isso ajudará o Gunners contra o Newcastle United.

Os homens de Eddie Howe devem estar cientes do ataque do Arsenal neste momento. Os uracas devem se defender bem e não deixar os Gunners escreverem. O confronto EFL 2024-25 do Newcastle United vs Arsenal será um confronto de alta tensão. Os uracas têm a oportunidade de roubar uma vitória aqui, mas no final, tudo depende da abordagem que adotam contra seus oponentes.

Quando e onde acontecerão o Newcastle United vs Arsenal?

O jogo será disputado na quarta -feira, 5 de fevereiro, às 20:00 do Reino Unido no St. James ‘Park. O jogo começará na quinta -feira, 6 de fevereiro, às 01:30, para espectadores na Índia.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Newcastle United vs Arsenal na Índia?

A partida do Newcastle United vs Arsenal Carabao Cup não será transmitida ao vivo na Índia.

Onde e como transmitir o Newcastle United vs Arsenal na Índia?

Os fãs podem ajustar o aplicativo Fancode e o site para ver a transmissão ao vivo desta partida na Índia.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Newcastle United vs Arsenal no Reino Unido?

Os fãs da UL podem ajustar o aplicativo Skysports+ e Skygo para ver o jogo.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Newcastle United vs Arsenal nos EUA?

Aqueles que procuram dos Estados Unidos podem ver serviços Paramount+ Live nos Estados Unidos.

Onde e como Live Newcastle United vs Arsenal na Nigéria?

Supersport e Startimes fornecerão a transmissão ao vivo desta partida na Nigéria.

