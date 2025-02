Broadcast Live, canal de televisão, horário de início e onde ver a Laliga 2024-25

O Madri Derby acontece neste fim de semana

O Real Madrid está pronto para o anfitrião do Atlético de Madrid, 23º da temporada Laliga 2024-25. Será outro choque épico entre os dois. Os brancos estão no topo da mesa e o Atlético de Madrid senta -se sob eles. Há uma única diferença de ponto. E uma vitória para qualquer um deles os ajudará mais.

Os homens de Carlo Ancelotti entram depois de garantir uma estreita vitória por 3-2 sobre o Leganes no quarto da Copa del Rey. O Real Madrid em casa terá confiança. Eles jogaram com um alinhamento um pouco diferente contra Leganes e ainda venceram o jogo. Eles lutaram em sua defesa, mas com algumas mudanças no alinhamento, os brancos estarão prontos para enfrentar Atleti.

Os homens de Diego Simeone são colocados em segundo lugar na classificação da liga espanhola. O Atlético de Madrid dominou o Getafe e conquistou uma vitória fácil sobre eles. Isso os ajudará a ganhar alguma confiança quando enfrentar o Real Madrid na próxima Laliga. Atleti está indo bem na liga e uma vitória aqui os levará ao primeiro lugar.

Quando e onde o Real Madrid vs Atlético de Madrid acontecerá?

O jogo será disputado no sábado, 8 de fevereiro, em Santiago Bernabéu. O jogo começará às 20:00 no Reino Unido. Para espectadores na Índia, pode -se sintonizar em ação ao vivo no domingo, 9 de fevereiro às 1:30 da manhã

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Real Madrid vs Atlético de Madrid na Índia?

Laliga 2024-25 entre o Real Madrid vs Atlético de Madrid será transmitida ao vivo no site da GXR World.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Real Madrid vs Atlético de Madrid no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem ajustar o canal de televisão da liga para transmitir o jogo.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Real Madrid vs Atlético de Madrid no Reino Unido?

Se um no Reino Unido quiser transmitir o jogo no dispositivo de sua escolha, o Viaplay e o ITV são os recursos que se deve procurar.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Real Madrid vs Atlético de Madrid nos Estados Unidos?

Você pode ver o Real Madrid vs Atlético de Madrid ao vivo no canal da ESPN nos Estados Unidos.

Onde e como o Live Transmit Real Madrid vs Atlético de Madrid na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria estará disponível em canais como SuperSports e Canal+.

