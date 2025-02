Broadcast Live, canal de televisão, horário de início e onde ver a Laliga 2024-25

Os imparam para enfrentar os brancos em casa em Lalleg.

Espanyol está pronto para organizar o Real Madrid em sua próxima reunião da Laliga em 2 de fevereiro. Fora da forma do Espanyol, está na zona de descida e no Real Madrid, por outro lado, estão os cães da mesa. Os Campeões dos Defensores da Laliga procurarão adicionar outros três pontos de casa.

Espanyol apreciará a vantagem de ter fãs locais ao seu lado, mas pode não ser suficiente para parar. Em sua última partida da Liga Espanhola, Espanyol foi preso contra o Sevilha. Venha contra os brancos já desenvolverá muita pressão sobre eles.

O Real Madrid terá confiança em seu jogo Away Awayol. Os homens de Carlo Ancelotti estão em uma corrida de vitória após sua vergonhosa perda de Barcelona na Super Cup espanhola. Eles estarão interessados ​​em manter seu lugar número um na tabela da liga. Para isso, eles terão que dar tudo para vencer o próximo jogo contra os periquitos.

Quando e onde Espanyol vs Real Madrid acontecerá?

O jogo será disputado no sábado, 1º de fevereiro de 2025, no RCDE Stadium. O jogo começará às 20:00 no Reino Unido. Para os espectadores na Índia, pode -se sintonizar em ação ao vivo no domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 1:30 da manhã

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Espanyol vs Real Madrid na Índia?

A festa da Laliga 2024-25 será transmitida ao vivo no site da GXR World.

Onde e como ver a transmissão ao vivo de Espanyol vs Real Madrid no Reino Unido?

Os fãs do Reino Unido podem ajustar o canal de televisão da liga para transmitir o jogo.

Se um no Reino Unido quiser transmitir o jogo no dispositivo de sua escolha, o Viaplay e o ITV são os recursos que se deve procurar.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Espanyol vs Real Madrid nos Estados Unidos?

Você pode ver Espanyol vs Real Madrid ao vivo no canal da ESPN nos Estados Unidos.

Onde e como o vivo transmitem Espanyol vs Real Madrid na Nigéria?

A transmissão ao vivo desta partida na Nigéria estará disponível em canais como SuperSports e Canal+.

