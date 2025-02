Broadcast Live, canal de televisão, horário de início e onde ver a pré -temporada amigável 2025

Olimpia será o apresentador das garças em um jogo de pré -temporada.

No sábado, a Inter Miami jogará contra o Olimpia em uma partida de exposição na Metropolitan Olympic. Eles viajam para Honduras para o jogo da pré -temporada.

Na temporada de encerramento da Liga Nacional, os merengues venceram o time do Honduran Real Sociedad por 4-1 no início desta semana, enquanto a garça venceu o Sporting San Miguelito por 3 a 1 em seu jogo amigável no domingo passado. Cobrindo o Clausura com 12 pontos de cinco jogos, os defensores hondurenhos estão demonstrando mais uma vez uma força doméstica formidável.

Em casa, Olimpia jogou uma excelente defesa, dando apenas dois gols em geral em seus últimos seis jogos, mantendo quatro folhas limpas.

No sábado passado, a Inter Miami mostrou que eles ainda tinham muita força de vontade ao derrotar San Miguelito com três gols seguidos, apesar dos dois gols restantes por meia hora.

Como eles acumularam 31 pontos incríveis para a perda de posições durante a temporada regular de 2024 da Major League Soccer (MLS), não deve ser tão inesperado vê -los para a vitória.

No entanto, foi seu primeiro jogo de pré -temporada que eles venceram no tempo normal desde que seus jogos anteriores terminaram com chutes no local.

Quando e onde o olimpia vs inter Miami acontecerá?

O jogo será disputado no domingo, 9 de fevereiro, na Metropolitan Olympic, Honduras. O jogo começará em 1 no Reino Unido. Para espectadores na Índia, pode -se sintonizar em ação ao vivo às 6h30

Onde e como ver a transmissão ao vivo de Olimpia vs Inter Miami na Índia?

Pode -se transmitir este jogo na TV Onefootball.

Não há opções de transmissão disponíveis para a partida entre Olimpia e Inter Miami na Índia.

Onde e como ver a transmissão ao vivo de Olimpia vs Inter Miami no Reino Unido, EUA, Nigéria e outros?

Seja do Reino Unido ou da Nigéria, os fãs podem sintonizar a TV Onefootball para transmitir o jogo ao vivo. Para espectadores nos EUA.

