Broadcast Live, canal de televisão, horário de início e onde ver a pré -temporada amigável 2025

Outro emocionante acessório do clube nos leva ao Estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, onde o Sporting San Miguelito será o apresentador da Inter Miami.

San Miguelito San Miguelito entra no confronto contra o Inter Miami após um ponto morto sem objetivos em sua reunião anterior com a Costa del Este. Sua forma recente tem sido inconsistente, garantindo apenas duas vitórias em suas últimas cinco saídas, com vitórias contra o Plaza Amador e Alianza. Embora tenham lutado para encontrar consistência, sua resiliência defensiva poderia desempenhar um papel crucial na contenção de ameaças de ataque de Miami.

Enfrentando um lado das estrelas internacionais e um nível mais alto de competição, o Sporting San Miguelito estará ansioso para fazer uma declaração e provar sua temperatura contra a oposição de primeiro nível. Uma vitória irritante sobre a Inter Miami poderia fornecer um impulso moral significativo, o que faz deste acessório um teste intrigante da disciplina potencial e tática de sua equipe.

A Inter Miami CF enfrentará San Miguelito em um próximo acessório amigável para o clube, com o objetivo de estender sua carreira vencedora, apesar de uma série de performances mistas. Embora sua forma recente tenha sido inconsistente, eles ainda conseguiram garantir três vitórias nos últimos cinco passeios. Os dois últimos jogos terminaram em Raffles, mas Miami mostrou sua resistência superando a Universidade e o Clube Amérrica em tiroteios criminais, mantendo seu impulso vivo.

Enquanto se preparava para enfrentar a roupa do Panamenhão, a Inter Miami estará ansiosa para oferecer uma exposição dominante e passar a qualquer defeito tático antes de enfrentar desafios mais competitivos. Com os jogadores que procuram ter um impacto, este acessório apresenta uma oportunidade de ouro para a equipe ajustar sua abordagem e gerar confiança antes da próxima temporada.

Quando e onde o esporte San Miguelito vs Inter Miami acontecerá?

O jogo será disputado no domingo, 2 de fevereiro, no Rommel Fernández Stadium. O jogo começará às 22h do Reino Unido. Para espectadores na Índia, pode -se sintonizar em ação ao vivo na segunda -feira, 3 de fevereiro às 3:30 da manhã

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Sporting San Miguelito vs Inter Miami na Índia?

Pode -se transmitir este jogo na TV Onefootball.

Onde e como ver a transmissão ao vivo do Sporting San Miguelito vs Inter Miami no Reino Unido, EUA, Nigéria e outros?

Seja do Reino Unido ou da Nigéria, os fãs podem sintonizar a TV Onefootball para transmitir o jogo ao vivo. Para espectadores nos EUA.

