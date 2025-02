Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

As finais de Davis 2025 serão disputadas de 18 a 23 de novembro em Bolonha.

A Copa Davis 2025, parte do calendário da ATP Tour desta temporada, é a 113ª edição da Davis Cup, um torneio entre equipes nacionais no tênis masculino. Os campeões de defesa da Itália já chegaram aos oito últimos.

Vinte -Six nações competirão em 13 laços nativos ou remotos após um formato estruturado: duas partidas individuais no dia 1, seguidas por uma partida dupla e dois jogos únicos no dia 2. As equipes participantes compreendem 14 nações que competiram em 2024 finais, Juntamente com os 12 vencedores das eliminatórias de 2025.

A Austrália entra na competição como a melhor equipe classificada, com o Canadá, Alemanha, Estados Unidos e Sérvia formando as cinco melhores equipes. O Vigésimo Times Times Grand Slam Novak Djokovic e o finalista de Wimbledon de 2022, Nick Kyrgios, optou pelo evento devido a lesões.

O evento Marquesina apresentará alguns dos nomes mais importantes da fraternidade do tênis, incluindo o número 5 do mundo Casper Rud Humbert.

Os vencedores dos próximos eliminatórios determinarão quem avança para a segunda rodada de setembro, onde as últimas sete equipes serão decididas.

Quando e onde acontecerá a Copa Davis 2025?

A primeira rodada das eliminatórias da Davis 2025 Cup no tênis internacional do sexo masculino começará de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.

Os laços de qualificação da Copa Davis serão realizados em uma variedade de lugares mundiais. A nação de um host tem cada empate em seu país, geralmente com base no sistema de rotação e rotação em casa. Os locais para as correspondências de classificação são determinados pelas federações nacionais das equipes participantes, especificamente dependendo de onde e quem jogará.

A fase final da competição ocorrerá em Bolonha de 18 a 23 de novembro de 2025.

Onde e como ver a transmissão da transmissão e transmissão ao vivo da Copa Davis 2025 na Índia?

Os espectadores indianos podem ver a competição Davis Cup 2025 ao vivo na Sony Sports Network e seu serviço de transmissão, Sonyliv.

Onde e como ver a transmissão da transmissão e transmissão ao vivo da Copa Davis 2025 no Reino Unido?

Os espectadores do Reino Unido podem ver o torneio ao vivo no canal de tênis.

Onde e como ver a transmissão da transmissão e transmissão ao vivo da xícara Davis 2025 nos EUA?

Os espectadores nos Estados Unidos podem ver o evento ao vivo no canal de tênis.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo da Davis Cup 2025 em todo o mundo?

Os fãs de todo o mundo podem ver o longo evento aguardado através de seus respectivos canais de transmissão.

Região Canal de televisão/transmissão EUA Canal de tênis, ESPN Canadá TSN, RDS Austrália Stan Sport, canal nove Nova Zelândia Sky NZ Reino Unido e o resto da Europa Eurosport Índia e subcontinente Sony Sports América Latina e Caribe ESPN internacional Médio Oriente Bein esportes Ásia Central Eurosport Porcelana CCTV, Iqiyi Japão Uau Brunei, Camboja, Hong Kong, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia Bein esportes Alemanha Sportcast

