Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

Os Jogos Nacionais de 2025 serão realizados de 28 de janeiro a 14 de fevereiro.

Os Jogos Nacionais de 2025, organizados pela Associação Olímpica da Índia (IOA), começarão em 28 de janeiro em Uttarakhand. Inspirado no formato dos Jogos Olímpicos, este torneio está pronto para cativar os fãs de esportes indianos, já que atletas de todo o país competirão.

Os atletas de vários estados e territórios da União em todo o país competirão pelas medalhas. Com 32 esportes dinâmicos, incluindo atletismo, bádminton, boxe, ciclismo, futebol e quatro eventos de demonstração cativante, os atletas em toda a Índia competirão por medalhas em uma variedade de disciplinas

O evento deste ano mostrará esportes tradicionais como Kalaripayattu, Yogasana, Mallakhamb e rafting, comemorando a rica herança cultural da Índia enquanto atacam o caminho para o futuro do atletismo. Os jogos começam oficialmente com uma cerimônia de abertura no Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, em Dehradun, em 28 de janeiro.

Kho Kho e Basketball começarão no mesmo dia da cerimônia de abertura. O boxe, pronto para apresentar ao medalhista de bronze de Tóquio 2020, Lovlina Burgohain, será lançado no Shri Hari Hari Singh Thapa College Stadium em 31 de janeiro.

O principal objetivo desta competição é promover esportes locais e, ao mesmo tempo, pagar a mesma importância para os esportes modernos, dando aos atletas uma plataforma inestimável para se destacar na arena internacional.

Quando e onde ocorrerão os Jogos Nacionais de 2025?

Os Jogos Nacionais de 2025 serão realizados de 28 de janeiro a 14 de fevereiro. O torneio será organizado por Uttarakhand.

Onde e como ver a transmissão ao vivo dos Jogos Nacionais 2025 na Índia?

Os Jogos Nacionais de 2025 serão transmitidos ao vivo no canal de televisão esportiva DD na Índia.

Onde e como ver a transmissão ao vivo dos Jogos Nacionais 2025 na Índia?

A transmissão ao vivo e os aspectos mais proeminentes dos jogos serão transmitidos em jiocinema e nos canais do YouTube. Os espectadores podem ver ações on -line através do canal nacional do YouTube ou do aplicativo esportivo DD.

Detalhes da transmissão ao vivo e transmissão de Jogos Nacionais 2025 na Índia?

País Canal de televisão Transmissão ao vivo Índia DD Sports Jio Cinema e canal do YouTube do DD National, DD Sports App

