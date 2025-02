Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

O Dallas Open 2025 será executado de 3 a 9 de fevereiro.

O Dallas Open é um torneio difícil de tênis do interior ATP masculino que é comemorado em Dallas, Texas. O evento acontece no complexo Stylinger/Altec Tennis, no campus da Universidade Metodista do Sul. Anteriormente conhecido como o New York Open, o torneio foi transferido para Unionz, Nova York.

A edição de 2022 marcou o retorno de um evento da ATP Tour a Dallas, o primeiro desde 1983. Em 2025, o Dallas Open Rose para um evento ATP 500 e agora acontece no Ford Center na estrela. Um torneio ATP de 500 níveis com jogadores profissionais de todo o mundo.

Em 2024, Tommy Paul aumentou seu primeiro título triunfando em Dallas. O finalista do US Open 2024, Taylor Fritz, entra no evento como o melhor jogador classificado, seguido por Casper Ruud, Tommy Paul, Ben Shelton e Frances Tiafoe.

Quando e onde o Dallas 2025 abrirá?

O Dallas Open 2025 acontecerá de 3 a 9 de fevereiro no Ford Ford Center da estrela em Frisco, Estados Unidos. Será a quarta edição da competição.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do Dallas Open 2025 na Índia?

Os telespectadores indianos podem ver o Dallas Open 2025 no Discovery India, pois não há parceiro designado para uma transmissão ao vivo do torneio.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo de Dallas abrem 2025 no Reino Unido?

Os espectadores do Reino Unido podem ver a competição ao vivo no Sky UK.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo de Dallas abrem 2025 nos EUA?

O canal de tênis transmitirá o torneio cheio de ação nos Estados Unidos.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e o Dallas abre 2025 em todo o mundo?

Os fãs de todo o mundo podem ver a batalha altamente esperada através de seus respectivos canais de transmissão.

Região Canal de televisão/transmissão EUA Canal de tênis Canadá Tsn Austrália Bein esportes Índia Discovery India Europa Reino Unido do céu

