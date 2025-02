Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

O defensor Jannik Sinner não defenderá seu título novamente.

O ABN AMRO Open 2025, um principal torneio de tênis masculino masculino, ocorrerá em Roterdã na Holanda de 3 a 9 de fevereiro de 2025. Marcando sua 52ª edição, o evento faz parte da série ATP Tour 500 na série em O ATP Tour na série de turismo ATP de 2025.

Carlos Alcaraz entrará no evento como o melhor jogador classificado depois que o italiano anunciou sua retirada do evento. O número 1 do mundo é o atual campeão no ABN Amro Open. Depois de uma saída das quartas de final no Aberto da Austrália, Alcaraz agora terá a oportunidade de fechar a lacuna com seu principal rival na turnê masculina.

Um grande alinhamento de sucesso para a competição inclui os gostos do vencedor de 2023 Daniil Medvedev, junto com o campeão de 2021 Andrey Rublev. O oitavo semeado Alex de Minaur e o 13º Holger Rune procurarão se recuperar de seus contratempos do Aberto da Austrália em busca de seu primeiro título de Roterdã.

Se as sementes forem mantidas, um confronto entre Medvedev e Alcaraz está nos cartões. No entanto, com o primeiro Grand Slam do ano em Melbourne demonstrando que tudo pode acontecer, os fãs podem esperar o inesperado.

Para Medvedev chegar ao fim, ele terá que lidar com o vencedor de 2016 Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas, Alex de Minaur e Arthur Fils em suas primeiras rodadas. Os espanhóis iniciarão sua campanha contra a família Nemesis Botic Van de Zandschulp, que venceu Alcaraz no ano passado nos mestres de Cincinnati.

O ABN AMRO Open 2025 promete tênis de primeiro nível, com alguns dos melhores jogadores desta geração.

Quando e onde o ABN Amro 2025 acontecerá?

O rifle principal do ABN AMRO Open 2025 começará em 3 de fevereiro, e o evento de uma semana será concluído em 9 de fevereiro. O torneio será disputado na cidade holandesa de Roterdã.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do ABN Amro Open 2025 na Índia?

Os espectadores indianos podem ver o evento no Discovery India, pois não há parceiro designado para transmissão ao vivo.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do ABN AMRO OPEN 2025 no Reino Unido?

Os espectadores do Reino Unido podem ver a competição ao vivo no Sky UK.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo do ABN AMRO OPEN 2025 nos EUA?

O canal de tênis transmitirá o torneio cheio de ação nos Estados Unidos.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e o ABN AMRO aberto 2025 em todo o mundo?

Os fãs de todo o mundo podem ver a batalha altamente esperada através de seus respectivos canais de transmissão.

Região Canal de televisão/transmissão EUA Canal de tênis Canadá Tsn Austrália Bein esportes Índia Discovery India Europa Reino Unido do céu

