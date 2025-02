Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

Os jogos asiáticos de 2025 serão realizados de 8 a 14 de fevereiro.

Os Jogos Asiáticos de Inverno (AWG) são um evento multisport internacional realizado a cada quatro anos para membros do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) com eventos de inverno. O Comitê Olímpico Japonês pela primeira vez sugeriu a criação de uma versão de inverno dos Jogos Asiáticos em 1982.

Seus esforços foram recompensados ​​quando receberam os direitos do anfitrião da primeira edição, realizada em Sapporo em 1986, já que a cidade teve a infraestrutura e a experiência obtidas pelo apresentador dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1972.

A nona edição dos Jogos Asiáticos de Inverno ocorrerá em Harbin na República Popular da China. A competição retorna à incrível cidade de Harbin, depois de quase três décadas. A competição tem uma participação recorde de 34 países/regiões participantes e 1.275 atletas – 775 homens, 520 mulheres.

Os Jogos Asiáticos de 2025 começam oficialmente na sexta -feira (7 de fevereiro) na exposição e centro de esportes da Harbin International Convention, onde a cerimônia de encerramento também ocorrerá em 14 de fevereiro. O hóquei no gelo rolará a bola na segunda -feira antes da cerimônia de abertura, seguida de curling na terça -feira.

Bután, Camboja e Arábia Saudita farão sua estréia nos jogos com o Afeganistão e o Bahrein se unirem depois de se perder em 2017. Sete lugares organizarão 64 eventos em 11 disciplinas. Novo no programa de competição é o montanhismo de esqui, que substitui o salto de esqui dos jogos anteriores em Sapporo-Obihiro, no Japão.

Quando e onde ocorrerão os jogos de inverno asiático de 2025?

A edição de 2025 ocorrerá de 8 a 14 de fevereiro em Harbin, China.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo dos jogos de inverno asiático de 2025 na Índia?

A transmissão ao vivo de eventos selecionados estará disponível para ver no site do Asian Games Hub na Índia. As informações sobre a transmissão ao vivo dos Jogos Asiáticos de Inverno na Índia, incluindo canais de televisão, serão atualizados uma vez disponíveis.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo dos jogos de inverno asiáticos de 2025 no Reino Unido?

A partir de agora, não há informações oficiais sobre a transmissão ou transmissão ao vivo do evento no Reino Unido.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo dos jogos de inverno asiáticos de 2025 nos EUA?

A partir de agora, não há informações oficiais sobre a transmissão ou transmissão ao vivo de 2025 Jogos de Inverno da Ásia nos Estados Unidos.

Onde e como ver a transmissão e a transmissão ao vivo dos jogos de inverno asiáticos de 2025 na Malásia?

A partir de agora, não há informações oficiais sobre a transmissão ou transmissão ao vivo do evento na Malásia. No entanto, o Conselho Olímpico da Malásia pode fornecer atualizações sobre os acordos de transmissão à medida que o evento está se aproximando.

