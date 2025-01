Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

O atual campeão mundial Kunlavut Vitidsarn entra no torneio como o melhor semeado.

A Tailândia Masters 2025 começará em 28 de janeiro em Bangkok, marcando o primeiro torneio Super 300 do ano. Com um prêmio de US $ 240.000, o torneio terá a melhor balsa, incluindo Kunlavut Vitidsarn, Pornpawee Chohong e Ratchanok Intanon.

No entanto, desta vez, os campeões olímpicos de Paris, Viktor Axelsen e um Se-Young, que recentemente garantiram o título de Open da Índia, perderão torneios consecutivos. Após a ausência deles no Masters da Indonésia, os mestres da Tailândia marcarão sua segunda aposentadoria consecutiva do torneio.

Kunlavut Vitidsarn, da Tailândia, garantiu o título de singles masculinos no Indonésia Masters 2025, derrotando Jonatan Christie, da Indonésia, em um emocionante final de três jogos (18-21, 21-17, 21-18). Esta vitória Vitidsarn como o primeiro campeão de singles masculino tailandês no evento.

Quando e onde a Tailândia Masters 2025 acontecerá?

Os mestres da Tailândia ocorrerão no Nimibut Stadium, Bangkok, Tailândia. O torneio começará em 28 de janeiro e terminará em 2 de fevereiro.

Onde e como ver transmissão ao vivo e televisão transmitida pelo Tailândia Masters 2025 na Índia?

A Tailândia Masters será transmitida ao vivo nos canais esportivos 18 na Índia, enquanto a transmissão ao vivo estará disponível no Disney+Hottsar. Ele Site BWF Fornecerá atualizações de pontuação ao vivo.

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão televisiva pelo Tailândia Masters 2025 na Malásia?

Os fãs da Malásia podem ver a transmissão ao vivo do torneio nos canais da rede Astro. Astro Arena estará transmitindo o evento. As pontuações ao vivo estão disponíveis no software BWF Tournament.

Onde e como ver transmissão ao vivo e televisão transmitida pelo Tailândia Masters 2025 em Cingapura?

Os fãs de Cingapura podem ver a transmissão ao vivo do Tailand Masters 2025 em StarHub e transmiti -lo ao vivo nos Sports 1 e 2.

Onde e como ver transmissão ao vivo e transmissão televisiva pelo Tailândia Masters 2025 na Indonésia?

Os fãs da Indonésia podem ver o evento em Vidio, Nex Parable e MNC e transmiti -lo ao vivo em Vidio e MNCTV. Você também pode seguir as pontuações ao vivo no software de torneios.

Onde e como ver a transmissão ao vivo e a transmissão ao vivo da Tailândia Masters 2025 nos EUA?

Fãs nos EUA YouTube Canal. Pontuações e atualizações ao vivo estão no site oficial da BWF.

