Broadcast Live, canal de televisão, onde e como ver?

O Dubai Tennis Championships 2025 é um evento profissional do ATP 500 em 2025 ATP Tour e um torneio de 1000 WTA na turnê WTA de 2025. Ambos os eventos serão realizados no Centro de Tênis do Clube de Aviação em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Após a conclusão do WTA 1000 Qatar Open, que testemunhou uma amostra impressionante de tênis, juntamente com muitos desconfortos ao longo do caminho, a ação agora muda para o campeonato de tênis WTA Dubai. Um alinhamento formidável está preparado para decorar os telhados duros de Dubai, incluindo os números mundiais um e dois Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka, que ficou surpresa no Catar e não conseguiu concluir uma multidão rara na Austrália no início do ano, estará desesperada para retornar às formas vencedoras. Por outro lado, Swiatek deve ficar desapontado depois que sua história sensacional em Doha terminou nas mãos de Jelena Ostopenko, que leva 5-0 Swiatek na cara a cara.

Alguns outros grandes nomes que eles apresentarão são Coco Goutf, Elena Rybakina, Qinwen Zheng, Jessica Pegula, Emma Navarro e a atual campeã Jasmine Paolini, todos na busca pelo seu primeiro título do ano de 2025.

Quando e onde serão os campeonatos de tênis WTA Dubai 2025?

O campeonato de tênis de Dubai de 2025 será realizado de 16 a 22 de fevereiro, no Centro de Tênis do Clube de Aviação em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do WTA Dubai 2025 Tennis Championship na Índia?

Os espectadores indianos podem ver o campeonato de tênis de Dubai 2025 no canal de tênis, já que não há parceiro oficial para a transmissão ao vivo do torneio.

Onde e como ver a transmissão da transmissão e transmissão ao vivo do campeonato de tênis WTA Dubai 2025 no Reino Unido?

Os espectadores do Reino Unido podem ver a partida de sucesso ao vivo no Sky Sports e Streaming Partner Discovery Plus.

Onde e como ver a transmissão da transmissão e a transmissão ao vivo do Campeonato de Tênis WTA Dubai 2025 nos EUA?

A ESPN e o canal de tênis transmitirão o concurso cheio de ação nos Estados Unidos, juntamente com os parceiros de transmissão ESPN+ e Fubo.

Onde e como ver a transmissão e transmissão ao vivo do WTA Dubai 2025 Tennis Championship em todo o mundo?

Os fãs de todo o mundo podem ver a batalha altamente esperada através de seus respectivos canais de transmissão.

Região Canal de televisão/transmissão EUA Canal de tênis, ESPN Canadá Tzn, Dazn Índia Canal de tênis Espanha Canal de tênis Reino Unido, Itália, Alemanha, Suíça, Áustria Esportes de céu

