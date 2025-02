Brock Lesnar è stato nominato in una causa contro l’ex boss Vince McMahon

L’ex dipendente della WWE Janel Grant ha identificato ufficialmente Brock Lesnar nei procedimenti giudiziari federali, che ha presentato contro la società e l’ex esecutivo Vince McMahon nel gennaio 2024.

In una denuncia modificata presentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Lesnar identifica la sovvenzione come una persona che afferma che McMahon le ha offerto di sesso nel 2021. La denuncia originale si riferiva al wrestler Star nell’accusa, ma non ha fornito il nome di Lesnar.

Lesnar non è elencato come imputato nei procedimenti giudiziari.

Editori birichini

La sovvenzione che ha funzionato nei dipartimenti legali e di talenti della società è stata costretta da McMahon a una relazione sessuale per mantenere il suo lavoro. Afferma che McMahon ha chiesto di creare “contenuti sessuali personalizzati” per Lesnar nel luglio 2021 quando McMahon ha cercato di mantenere Lesnar sotto un contratto con WWE. Afferma anche che McMahon è volato in Connecticut nel 2021 per un incontro sessuale, che alla fine non è accaduto.

La denuncia modificata afferma inoltre che McMahon ha chiesto alla sovvenzione di creare “contenuti pornografici adattati” per il produttore di lunga data Michael Hayese.

McMahon, che nel 2022 si è dimesso da CEO della WWE nel mezzo di un’indagine che corrisponde a quelli del procedimento giudiziario, ha negato l’accusa. Lesnar e Hayes non hanno commentato pubblicamente la corte modificata.

Grant è alla ricerca di danni da contanti non specificati. Lesnar, che ha anche combattuto in UFC principalmente dal 2008 al 2011, non è apparso in WWE dal 2023.