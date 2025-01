Brock Lesnar retornará à WWE após o acordo da SEC com Vince McMahon?

Vince McMahon chegou a um acordo com a SEC sobre acordos de silêncio

O cofundador e ex-CEO da WWE, Vince McMahon, fez um acordo com a SEC (Comissão de Segurança e Câmbio) e concordou em pagar uma pesada multa civil de US$ 400.000 e reembolsar a WWE US$ 1,3 milhão.

O acordo ocorreu após alegações de que ele violou as leis de valores mobiliários ao não divulgar milhões de dólares em pagamentos feitos para silenciar alegações de má conduta sexual. A SEC observou que McMahon aceitou o acordo sem admitir ou negar as conclusões.

A notícia deste acordo criou um rebuliço no fandom da WWE em relação a Brock Lesnar, já que ele também foi citado em uma ação judicial com Vince McMahon. No entanto, Lesnar foi citado no processo de Janel Grant que ainda está pendente no tribunal e o nome de Brock ainda não foi esclarecido pelas autoridades.

Após a notícia do acordo, Ann Callis, advogada de Grant, emitiu um comunicado. Ela mencionou que ela e seu cliente estão ansiosos para apresentar “novas evidências” no caso McMahon. Callis também observou que o acordo demonstra como McMahon violou repetidamente a lei.

“Durante o seu tempo à frente da WWE, Vince McMahon agiu como se as regras não se aplicassem a ele, e agora temos a confirmação de que ele infringiu repetidamente a lei para encobrir o seu comportamento horrível, incluindo o tráfico de seres humanos. As acusações da SEC provam que o NDA que Vince McMahon forçou a Sra. Grant a assinar viola a lei e, portanto, seu caso deve ser ouvido no tribunal. “À medida que os promotores do Distrito Sul de Nova York continuam sua investigação criminal, esperamos apresentar novas evidências em nosso caso civil sobre a exploração sexual que a Sra. Grant sofreu na WWE por Vince McMahon e John Laurinaitis.”

Brock Lesnar está ausente da WWE desde agosto de 2023

‘The Beast Incarnate’ está fora dos ringues desde o SummerSlam 2023. Lesnar estava programado para retornar no Royal Rumble PLE 2024 como participante da luta Royal Rumble masculina.

No entanto, ele foi afastado do evento devido a uma ação judicial movida pela ex-funcionária da WWE Janel Grant. Lesnar foi substituído por Bron Breakker no Royal Rumble de 2024 e posteriormente removido dos planos criativos da WWE para a WrestleMania XL.

A promoção baseada em Stamford distanciou-se da estrela após seu envolvimento no caso Vince McMahon. Todas as referências a ele foram removidas de sua programação e parece improvável que ele retorne até que seu nome seja esclarecido no processo.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.