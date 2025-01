Bron Breakker Pins Sheamus; Título Intercontinental Retians

Sheamus entrou na partida com a esperança de se tornar campeão do Grand Slam

Em uma das lutas mais poderosas da noite, Bron Breakker defendeu seu WWE Intercontinental Championship contra o Celtic Warrior, Sheamus. Este choque de poderes realizado em todos os níveis, combinando força bruta, ataque de alto impacto e determinação implacável.

A partida começou com uma clássica gravata e cotovelo, os dois disputando posição enquanto lutavam pelo escanteio. Um golpe limpo rapidamente se transformou em caos quando Sheamus explodiu com um laço e uma saraivada de mãos direitas, levando Bron Breakker para o tatame mais cedo. O impetuoso Breakker revidou, usando seu incrível poder para enviar Sheamus para fora com um estrondoso bloqueio de ombro.

A ação se estendeu ao ringue, onde Sheamus mostrou seus instintos de veterano, derrubando Bron Breakker por cima da barricada do cronometrista. Sem perder tempo, o guerreiro celta arrastou o campeão de volta ao ringue para continuar a luta. No entanto, a batalha rapidamente voltou ao chão e, em um momento de cair o queixo, Sheamus saltou dos degraus de aço apenas para ser atingido no ar por uma lança devastadora de Bron Breakker! A multidão explodiu quando o show foi cortado para um intervalo comercial.

Voltando do intervalo, Bron Breakker assumiu o controle da partida. Ele acertou uma joelhada brutal na barriga de Sheamus, seguida por uma joelhada dupla de bombeiro para quase cair. O ímpeto parecia firmemente a favor de Breakker, mas Sheamus mostrou porque ele é um dos competidores mais difíceis da WWE.

Com a multidão se reunindo atrás dele, Sheamus disparou com a mão direita e acertou uma joelhada de precisão que quase derrubou o campeão. Os ritmos do Bodhran ecoaram pela arena quando Sheamus acertou o peito de Breakker com socos. Ele seguiu com o High Cross, levando Breakker ao tatame para outra quase queda.

Breakker conseguiu escapar da tentativa de carregamento de um bombeiro e contra-atacou com um golpe de pressão militar, mas mesmo isso não foi suficiente para manter Sheamus no chão. A torcida estava de pé quando Breakker atingiu uma avalanche de Frankensteiner, sinalizando sua preparação para encerrar a partida. Abaixando as correias, Breakker atacou Sheamus, mas o guerreiro celta contra-atacou com um estrondoso chute de sotaque!

Bron Breakker Pins Sheamus

Um Sheamus exausto e machucado arrastou-se para chegar à cobertura, mas Bron Breakker conseguiu se salvar colocando o pé nas cordas no último segundo. Frustrado, mas implacável, Sheamus tentou dar outro chute de brogue, mas suas costelas machucadas o traíram. Breakker aproveitou um bloqueio no ombro que surpreendeu Sheamus e preparou a finalização.

Enquanto Sheamus tentava um último chute de Brogue, Breakker se abaixou, se recuperou das cordas e desferiu uma lança estrondosa que quase partiu o guerreiro celta ao meio. A contagem de três se seguiu, e Breakker manteve seu Campeonato Intercontinental da WWE em uma batalha exaustiva.

