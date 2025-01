Bronny James joga Pôster Dunk, marca 31 pontos na vitória para os Lakers do G

Bronny James está de volta com o South Bay Lakers da liga G, enquanto o Los Angeles Lakers começa uma viagem de seis jogos no sábado contra o Golden State Warriors. E organizou um show para os fãs locais na sexta à noite.

No final do terceiro trimestre do jogo de South Bay versus Rip City Remix, James usava a bola na quadra, pingou uma tela de Christian Koloko e levou à pista para uma Tronera se virar para Sterling Manley, que seria um ótimo pôster.

Isso empatou o jogo em 80 a 80 e James comemorou seu jogo de destaque com seus companheiros de equipe quando Rip City chamou um tempo de espera. Inspirado no depósito de pôsteres, South Bay terminou o terceiro trimestre em uma corrida de 9 a 4 e ficou na frente de quase toda a sala no caminho Uma vitória de 122-110.

James terminou com 31 pontos, atirando 5 de 11 em Triplos, o que levou South Bay à sua segunda vitória da temporada. Com 2 a 7 anos, o Lakers da Liga G é o segundo na Conferência Oeste. James jogou seu primeiro jogo com o time desde 21 de dezembro.

Entrevista do Bronny James Game depois de deixar 31 pontos de carreira Parece exatamente como seu pai LeBron, ele é tão assustador pic.twitter.com/rsshsn7f9c – Destaques LikShow (@lsh_lakeshow) 25 de janeiro de 2025

Quincy Olivari acrescentou 20 e sete rebotes do banco, enquanto Koloko marcou 16 com 10 rebotes. Sir’jabari Rice marcou 15, juntamente com Trey Jemison III e Jordan Goodwin cada um dos 14 pontos.

“Eu só tento fazer peças para mim e meus colegas de equipe, tudo o que estou tentando fazer”, disse James em Uma entrevista após o jogo. “Acabou sendo um despejo de pôster que energizou toda a equipe e correu bem”.

Para Rip City, Alex Reese marcou 32 pontos com sete rebotes, seguido pelos 15 pontos de Manley. Henri Drelll, Cameron Tyson e Tyrell Roberts acrescentaram 14 pontos para o remix, o que aumentou seu recorde para 4-5.

Com o NBA Lakers ao longo do caminho, James provavelmente não se juntará à equipe até pelo menos 4 de fevereiro, quando ele visitar o Los Angeles Clippers.